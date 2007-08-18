به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بازگشت به حیفا" 27 مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی عباس موستان درباره یک خانواده فلسطینی است که قصد بازگشت به منطقه حیفا را دارند.

فیلم سینمایی "سرباز" هم محصول هندوستان 28 مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره یک سرگرد ارتش هند است که مامور انتقال یک محموله اسلحه است. همکار خیانتکار، سرگرد را در حین اجرای عملیات به قتل می‌رساند و اسلحه ها را به دشمن می‌دهد. 20 سال بعد فردی به نام ویکی از طرف همکار سابق سرگرد مامور می‌شود.

فیلم سینمایی "سفر بخیر" محصول فرانسه 28 مرداد ماه در قالب برنامه سینما پنج ساعت 22:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را ژان پل راپنو سال 2003 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش و پاتریک موریانو جلو دوربین برد. زمان این فیلم 114 دقیقه است.

موسیقی متن فیلم "سفر بخیر" را گابریل یارد ساخته و ایزابل آجانی، ژرار دوپاردیو، ویرژینی لودوین، ایوان آنتل، گره گوری دارنژ، پیتر کایوت، ژان مارک استله، اوروره کلمان، نیکلا پینیون و ادیت اسکوب به ایفای نقش پرداختند. داستان این فیلم سال 1940 در فرانسه می‌گذرد. ویویان بازیگر سینما، زن جذابی است که توجه خیلی‌ها را به سوی خود جلب می‌کند- از جمله توجه کسانی را که ویویان هیچ علاقه‌ای به آشنایی با آنان ندارند.

فیلم سینمایی "وطن ما مردم" با عنوان اصلی "لاگان: روزی روزگاری در هند" 29 مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول هندوستان است و آشوتوش گوواریکر سال 2001 کارگردانی کرده است. کومار دیو، سانجی دایما و گوواریکر فیلمنامه این اثر را بر مبنای داستانی نوشته گوواریکر نوشتند.

ا.ر.رحمان موسیقی متن فیلم "وطن ما" را ساخته و امیر خان، پل بلکتورن، ریچل شلی، گریس سینگ، راگوویر یاداو و راجندرا گوپتا به ایفای نقش پرداختند. داستان این فیلم در سال 1893 می‌گذرد. هنگامی که هند هنوز مستعمره بریتانیا بود، اهالی دهکده چامپانر به دلیل خشکسالی تصمیم می‌گیرند از مقامات محلی تقاضا کنند که موقتاً آنها را از پرداخت مالیات -همان لاگان نفرت انگیز- معاف دارند.

فیلم سینمایی "ضربه میمون" محصول هنگ‌کنگ 30 مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم روایتگر ونبیل استاد هنرهای رزمی و روش مبارزه میمونی و برادرش ونپائو مامور اداره پست است. ونپائو بدون اطلاع برادرش به کار قاچاق مواد مخدر مشغول است. زمانی که ونبیل از این موضوع آگاه می شود تصمیم می گیرد که ...

فیلم سینمایی "غلام" محصول هندوستان 31 مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. ویکرام بهات سال 1998 این فیلم را بر مبنای فیلمنامه‌ای از آنجیوم راجا بالی ساخته است. ژانر این فیلم جنایی، درام و رمانتیک است و امیر خان، راجی موکراجی، راجیت کاپور و میتا واسشتیا به ایفای نقش پرداختند.

داستان فیلم "غلام" درباره برادر فردی به نام سیدو است که با یک باند خلافکاری همکاری دارد و به همین خاطر سیدو از درگیری او با این باند جلوگیری می کند، اما با دیدن ظلم و ستمهایی که از طریق آنها بر مردم وارد می شود، تصمیم به مبارزه با آنها می گیرد.

فیلم سینمایی "زمین" محصول هندوستان دوم مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را روهیت شتی با حضور بازیگرانی چون آجی دیوگان، آبشیک باچان و بیپاشا باسو سال 2003 در ژانر اکشن ساخته است. داستان این فیلم درباره تایگار سردسته خلافکاران و قاچاقچیان است که ارتش هند او را دستگیر می‌کند، اما گروهش همچنان به فعالیت‌های تبهکارانه به ریاست پروفسور سانتانا ادامه می دهند. آنها در مهمترین اقدام خود یک هواپیما را به گروگان می گیرند.

فیلم سینمایی"اکنون برای همیشه" محصول ایتالیا روز جمعه دوم مرداد ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پدر دکتر والنتینو می میرد. او وصیت می کند پسرش شیپوری را که متعلق به والنتینو است، بیابد. والنتینو که در تحریریه یک روزنامه ورزشی کار می کند، گر چه این درخواست را نامانوس می‌یابد، اما به درخواست پدر احترام می گذارد