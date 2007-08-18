فدراسیون فوتبال را نمی توان 16 ماه بدون رئیس اداره کرد / این فوتبال به جایی نمی رسد

به گزارش خبرنگارمهر، فیروزکریمی پس از شکست 3 بر2 تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی ما برابر استقلال جذاب بود و بار فنی مثبتی داشت. هر دو تیم بازی روبه جلو و روانی را به نمایش گذاشتند و تاکتیک هایشان درطول بازی بارها دستخوش تغییر شد.

وی ادامه داد : دراین دیدارعلاوه بر اینکه پنج بار توپ از خط دروازه ها گذشت، چندین شانس گلزنی نصیب هر دو تیم شد که بیانگر جذابیت و زیبایی بازی بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در توجیه علل ناکامی تیمش در دیدار مقابل استقلال تهران، گفت : حدود 43 روز است که تمرینات تیم ما آغاز شده است. طی هفته های اخیر متناسب با شیوه بازی استقلال تهران و توان این تیم در ضربات هوایی روی تمرکز مدافعان مان برای مهار این تاکتیک کار کردیم اما به ناگاه دو بازیکن اصلی ما در فاصله 24 ساعت مانده به بازی از ترکیب تیم خارج شدند تا برنامه هایمان تغییر کند.

کریمی ادامه داد: دو بازیکن تیم ما به دلیل طلب از باشگاه شیرین فراز با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از بازی مقابل استقلال تهران محروم شدند. با بیان این موارد به دنبال بهانه جویی نیستیم. به استقلال تهران هم برای این پیروزی تبریک می گویم اما فدراسیون فوتبال خیلی دیر به ما اعلام کرد که نمی توانیم از دو بازیکن خود مقابل استقلال تهران استفاده کنیم. شاید اگر زودتر در جریان قرار می گرفتیم با این مشکل به نحوی کنارمی آمدیم.

وی با اشاره به تلاش مسئولان باشگاه استقلال اهواز برای رفع تعلیق دو بازیکن این تیم گفت : آقای رمضانی مسئول سازمان فوتبال و دیگر مسئولان باشگاه از زمانی که با خبر شدند بازیکنان مان محروم شده اند با مسئولان فدراسیون فوتبال تماس گرفتند تا به نوعی این مشکل را حل کند اما هیچ کس پاسخگو نبود. متاسفانه موبایل های تمامی مسئولان فدراسیون خاموش بود. حتی برای ملاقات با آنها به درب خانه هایشان رفتیم که با کمال تعجب باخبر شدیم از منازل خود اسباب کشی کرده اند!

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز اذعان داشت: با این شرایط در فوتبال ایران نمی توانیم راه به جایی ببریم. باید در فدراسیون فوتبال تغییرات اساسی صورت پذیرد. چون این کار با هاشمی هم انجام نشد باید شخص مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی اقدام کنند و با عنایت ویژه خود در فدراسیون فوتبال تحول مثبت ایجاد کنند.

وی ادامه داد : قرارداد بازیکنان فصل گذشته تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه با استقلال اهواز در هیئت فوتبال استقلال خوزستان به ثبت رسیده است. اما مسئولان این باشگاه تنها به واسطه چند روز باقی مانده از زمان قرارداد آنها با این باشگاه باعث محرومیت آنها در شروع مسابقات لیگ برتر شدند . متاسفانه آنها به قانونی استناد می کنند که سه سال است تغییر کرده است.

کریمی با انتقاد دوباره از مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: نمی دانم تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال باید چند دهه طول بکشد؟! آخر تصویب یک اساسنامه چهار صفحه ای چقدر زمان می برد؟! نمی دانم تاخیر در تصویب اساسنامه باید به سود چه کسانی و به ضرر چه گروهی تمام می شد؟!

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز با اشاره به این نکته که نمی توان فدراسیون فوتبال را 16 ماه بدون رئیس و با سرپرست اداره کرد، افزود : کار فدراسیون فوتبال که مورد توجه فدراسیون کشور است با سرپرست پیش نمی رود. مضاف بر اینکه مسئولیت این کار هم با آقای هاشمی بوده باشد. وی با توجه بر اینکه معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی است باید تمامی رشته های ورزشی را زیر نظر داشته باشد که مسلما نمی تواند به فوتبال برسد.

وی ادامه داد: این مطالب را تنها از باب درددل بیان کردم و تاکید دارم که باید زودتر برای حل مشکل فدراسیون فوتبال اقدام کرد.

کریمی در پاسخ به این پرسش که " علی شفیع زاده در چه تاریخی به تهران بازمی گردد؟"، گفت : او هر زمان که دلش بخواهد به ایران بازمی گردد!

وی در خصوص ورود یک تماشاگرنما به زمین مسابقه در دقایق پایانی بازی استقلال تهران - استقلال اهواز، گفت : این مسئله مختص کشور ما نیست و در تمام دنیا وجود دارد. اینکه تماشاگری وارد زمین مسابقه می شود دلیل بر ضعف هیئت فوتبال استان تهران و مسئولان برگزاری مسابقات نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز با اشاره به تعامل خود با علی شفیع زاده مدیرعامل این باشگاه، گفت : هیچ مدیری به توانمندی شفیع زاده ندیده ام. طی 20 سال گذشته با هیچ مدیری به اندازه شفیع زاده تعامل و هماهنگی نداشته ام. در این بین هر دو ما وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهیم و با هم همکاری لازم را داریم.

وی اذعان داشت: باشگاه استقلال اهواز تنها باشگاهی است که تمام بدهی های فصل گذشته خود را پرداخت کرده است و بخشی از رقم قرارداد بازیکنان نیز پرداخت شده است.

کریمی تاکید کرد: به هیچ عنوان با مدیریت باشگاه استقلال اهواز مشکل ندارم. من چندی پیش گفتم باید شفیع زاده به مدیریت باشگاه استقلال اهواز اضافه شود که متاسفانه از حرف من سوء تعبیر شد. در حال حاضر من و آقای رمضانی در اندازه شرح وظایف خود کارها را پیش می بریم و هیچ مشکلی نداریم. مسئولان استان خوزستان نیز با تمام قوا پشتیبان ما هستند.

وی ادامه داد : شاید اگر مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در ایران بود امروز بازیکنان تیمش به راحتی از حضور در دیدار برابر استقلال تهران محروم نمی شدند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز درپاسخ به این پرسش که "آیا شفیع زاده برای بازگشت به ایران با مشکل ورودی روبرو است؟"، گفت : من در جریان این امر نیستم. فقط این را می دانم که باشگاه استقلال اهواز به بازیکنان خود بدهی ندارد!