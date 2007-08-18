3 پیروزی و 3 شکست برای نمایندگان ایران در مسابقات رزمی حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقات رزمی " تای بوکسینگ" به صورت حرفه ای با دعوت از 6 قهرمان جهان از کشورهای مختلف و6 عضو تیم ملی کشورمان عصر جمعه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

این رقابتها تحت نظر سازمان "موی تای "جهانی در حضور فوکس دبیر کل این سازمان و همچنین محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و چند تن از معاونین وی در سالن شهید افراسیابی برگزار شد.

سالن شهید افراسیابی به شیوه مسابقات K1 ژاپن تزئین شده و نفرات روی رینگ مسابقه دادند که علاقمندان پرتعداد این مسابقات با وجودی که قیمت بلیط 50000 ریال بود تمامی صندلیها را پر کرده بودند.

در این رقابتها 6 مبارزه انجام شد که محسن عبدالهی برابر "شنان" از استرالیا صاحب برتری شد. فیصل ذکریا از سودان مقابل عباس آسترکی به پیروزی دست یافت. مسعود ایزدی "پانا چاینا" از تالند را ناک اوت کرد. "پانان چای" از تایلند مقابل وحید روشنی پیروز از رینگ خارج شد. جعفر اسدی در مبارزه با "آیماز" قزاق بازنده شد و در آخرین دیدار هم "باگیس" از روسیه اکبر کریمی را شکست داد.

قرار است رقابتهای حرفه های از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی باز هم برگزار شود.

