مشکلات بودجه ای در سال تحصیلی آتی قطعی است / بخش اعظم درآمدهای اختصاصی صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود

دکتر احمد نیلی محمود آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : روال بر این بوده که درآمدهای اختصاصی پردیس فنی صرف طرح های توسعه پردیس شود اما برای اولین بار در طول فعالیت این پردیس ناچار هستیم از درآمدهای اختصاصی آن برای پرداخت حقوق و مزایای اساتید و کارکنان استفاده کنیم، به این ترتیب طرح های توسعه پردیس فنی دانشگاه تهران با مشکلات شدید مالی مواجه شده است.

وی اضافه کرد : بودجه ای که به دانشگاه تهران اختصاص داده شده خیلی کم است و 80 درصد بودجه فقط هزینه فصل یک می شود. درصد قابل توجهی از بودجه ای که دانشگاه برای پردیس فنی بسته است صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود، البته کمبود بودجه پردیس فنی در پی مشکلات بودجه ای دانشگاه تهران ایجاد شده است.

رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با یادآوری فعالیت "بنیاد حامیان دانشکده فنی" خبر داد و گفت : دانشکده فنی دانشگاه تهران 20 هزار فارغ التحصیل دارد که بنیادی برای حمایت از توسعه این دانشکده و پشتیبانی از دانشجویان استعداد درخشان و بورسیه کردن دانشجویان کم بضاعت در اسفند ماه 85 تاسیس کرده اند.

دکتر نیلی محمود آبادی "بنیاد حامیان دانشکده فنی" را سازمانی غیر دولتی خواند و یادآور شد : به دلیل اینکه این بنیاد یک سازمان غیر دولتی است با تغییر مدیریت ها چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرد. این بنیاد به زودی در اطراف دانشگاه تهران مستقر می شود.