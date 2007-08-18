استفاده موفقیت آمیز از نوع جدید پروتز در ترمیم حفره دیواره قلب

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان بیمارستان رویال "برامپتون" لندن موفق شدند با استفاده از نوعی پروتز تجزیه پذیر زیستی حفره میان دو دیوار فوقانی قلب را ترمیم کنند.

این حفره که در اثر یک نارسایی مادرزادی از بدو تولد شکل می گیرد، "پی اف او" نام دارد و درحقیقت یک شکاف در دیواره قلب است که باعث عوارض بسیاری از جمله "میگرن" و افزایش خطر بروز سکته می شود.

براساس گزارش "بی بی سی"، به طور طبیعی این حفره با عمل حراجی و با استفاده از پروتز ترمیم می شود، اما این جراحی ها معمولا به بافت های بسیار آسیب رسانده و با خطر التهاب همراه هستند.

اکنون این پزشکان انگلیسی پروتز تجدید پذیر زیستی جدیدی را توسعه داده اند که با یکبار تزریق کردن آن به قلب، بطور خودکار قلب را ترمیم می کند و این فرایند را تا مرحله پر شدن کامل حفره ادامه می دهد. در حال حاضر این عمل جدید ترمیم روی 70 بیمار در معرض خطر بالای سکته با موفقیت انجام شده است.

حتی میگرن برخی از این افراد، پس از درمان بهبود یافته است. این حفره عامل 10 تا 15 درصد از موارد ابتلا به میگرن است.