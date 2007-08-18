شکست قهرمان دوره قبل / پیروزی استقلال و پرسپولیس در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار های روز پنجشنبه پیکان 4 بر2 از سد برق شیراز گذشته و پرسپولیس در و رزشگاه تختی آبادان با نتیجه 3 بر2 صنعت نفت آبادان را شکست داد.
در دیدارهای روز جمعه ابتدا راه آهن با نتیجه 2 برصفر شاگردان علی دایی قهرمان دوره گذشته را شکست داد و در آخرین دیدار نیز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 3 بر2 استقلال اهواز را شکست داد . در سایر دیدارهای هفته اول لیگ برتر نتایج زیر بدست آمد:
* پگاه گیلان صفر- سپاهان اصفهان 2
گل ها: حجت زاد محمود 68 و محمود کریمی 72 برای سپاهان
* ذوب آهن اصفهان صفر - ملوان بندرانزلی صفر
* ابومسلم خراسان صفر - صباباتری تهران یک
گل: محمد نوری در دقیقه 10 بری صباباتری
* فجرسپاسی شیراز 2- شیرین فرازکرمانشاه 2
گل ها: رضا خالقی فرد در دقیقه 37 و مجتبی زارعی در دقیقه 74 برای فجرسپاسی، محمد باقر زعفرانی در دقایق 5 و 42 - از روی نقطه پنالتی برای شیرین فراز
* راه آهن تهران 2- سایپا تهران صفر
گل ها: هادی اصغری در دقایق 78 و 80 برای راه آهن
* پاس همدان یک - مس کرمان صفر
گل : دقیقه 65 محمد غلامی
سایر اخبار و گزارش های مهر از هفته اول لیگ برتر را در زیر می خوانید:
