شکست قهرمان دوره قبل / پیروزی استقلال و پرسپولیس در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار های روز پنجشنبه پیکان 4 بر2 از سد برق شیراز گذشته و پرسپولیس در و رزشگاه تختی آبادان با نتیجه 3 بر2 صنعت نفت آبادان را شکست داد.

در دیدارهای روز جمعه ابتدا راه آهن با نتیجه 2 برصفر شاگردان علی دایی قهرمان دوره گذشته را شکست داد و در آخرین دیدار نیز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 3 بر2 استقلال اهواز را شکست داد . در سایر دیدارهای هفته اول لیگ برتر نتایج زیر بدست آمد:

* پگاه گیلان صفر- سپاهان اصفهان 2

گل ها: حجت زاد محمود 68 و محمود کریمی 72 برای سپاهان

* ذوب آهن اصفهان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* ابومسلم خراسان صفر - صباباتری تهران یک

گل: محمد نوری در دقیقه 10 بری صباباتری

* فجرسپاسی شیراز 2- شیرین فرازکرمانشاه 2

گل ها: رضا خالقی فرد در دقیقه 37 و مجتبی زارعی در دقیقه 74 برای فجرسپاسی، محمد باقر زعفرانی در دقایق 5 و 42 - از روی نقطه پنالتی برای شیرین فراز

* راه آهن تهران 2- سایپا تهران صفر

گل ها: هادی اصغری در دقایق 78 و 80 برای راه آهن

* پاس همدان یک - مس کرمان صفر

گل : دقیقه 65 محمد غلامی

سایر اخبار و گزارش های مهر از هفته اول لیگ برتر را در زیر می خوانید: