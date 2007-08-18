موفقیت یک محقق ایرانی در مبارزه با تروریسم از طریق طیف سنج میلیمتری انفعالی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تحقیقاتی و ابتکاری ساسان بختیاری در حقیقت طیف سنج میلیمتری انفعالی است که می تواند عوامل شیمیایی را در فواصلی تا حتی چند کیلومتر ردیابی و شناسایی کند.

طیف سنج میلیمتری انفعالی (PmmWS ) امکان بالقوه حیاتی و جدیدی را برای مبارزه با تروریسم و خشونت فراهم می کند. برخلاف شناسایی کننده های معمول گاز که به وسیله انتقال سیگنال و سپس پردازش پاسخ منعکس شده عمل می کند، PmmWS از عملکردی مشابه دوربین مادون قرمز برخوردار است که هیچ سیگنالی را منتشر نکرده اما پرتوهای منتشر شده از توده گازی را دریافت می کند.

با استفاده از این طیف سنج های جدید محققان توانسته اند انتشار اکسید نیتریک (به عنوان گازی خطرناک) را در جریان آزمایشات صحرای نوادا از فواصلی تا بیش از یک کیلومتر ردیابی و شناسایی کنند. این ردیابی با بالاترین ضریب حساسیت و دقت ممکن صورت گرفته است.

به گزارش مهر، ابتکاراتی که در گذشته در این عرصه صورت گرفته است تا به این حد از ضریب دقت و راندمان کاری برخوردار نبوده اند. اکسید نیتریک از جمله گازهایی است که در جریان فرآیند عملیات های پردازش مجدد سوخت هسته ای حاصل می شود.

به گفته متخصصان چنین قابیلت های ردیابی از راه دور به آژانس های بررسی کننده یا سازمان های امنیت ملی این اجازه را می دهد تا آشکارا یا به صورت پنهان عوامل شیمیایی منتشر شده از تاسیسات پردازشی مظنون را کنترل کنند و در عین حال می تواند به جلوگیری از تکثیر اضافی هسته ای کمک کند. این فناوری همچنین از قابلیت های مهمی در پزشکی زیستی و محیطی برخوردار است.

این فناوری نوین با همکاری گروهی از محققان آزمایشگاه ملی آرگون وزارت انرژی آمریکا در کنار ساسان بحتیاری از جمله سامی گوپالسامی، پاول راپتیس، توماس المر و رونالد رانهام ارایه شده است.