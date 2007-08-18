16 عضو اخوان المسلمین در مصر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی درمصر اعلام کرد: پلیس این کشور روزگذشته دست کم 16 تن از اعضای جنبش اخوان المسلمین مصر از جمله دو تن از رهبران این جنبش به نام های،"عصام العریان" و "محمود حسین" را دستگیر کرد.

این منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، گفت : این مسئولان اخوان المسلمین عصر روزگذشته درحالی دستگیرشدند که درمنزل یکی از اعضای این جنبش در الجیزه در شرق قاهره جلسه داشتند.

ازسوی دیگر "محمد حبیب" از رهبران اخوان المسلمین این اقدام پلیس مصر را ضربه ای دردناک خواند و گفت: مقامهای مصری با این اقدام می خواستند به اخوان المسلمین پیامی بدهند.

وی درباره علت دستگیری رهبران اخوان المسلمین گفت : این اقدام درواقع درچارچوب تحت فشار قرار دادن اخوان المسلمین درقبال روند برنامه های سیاسی آن یا با هدف درتنگنا قرار دادن این گروه صورت گرفته است.

منبع مذکور اعلام کرد: "عصام العریان" و "محمود حسین" فردا با دیگر دستگیر شدگان دربرابر دادستان کل حاضرمی شوند

این درحالی است که هفته گذشته نیز یک منبع امنیتی مصری که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: 40 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین در شمال شهر قاهره دستگیر شدند.