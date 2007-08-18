پرواز بمب افکن های استراتژیک پس از 15 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "ولادیمیر پوتین" دیشب با اعلام این خبر گفت 14: فروند بمب افکن استراتژیک را اوایل وقت روز جمعه از نقاط مختلف کشور برای انجام ماموریت گشت زنی مرزها اعزام کرده است. وی توضیح داد: ما تصمیم گرفتیم پرواز هواپیماهای استراتژیک را به طور دائم از سر گیریم.

پوتین این سخنان را پس از بازدید از یک رزمایش نظامی مشترک با چین و چهارکشور دیگر آسیای مرکزی عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه اورال روسیه اظهار داشت. وی افزود: امروز(جمعه) 14 فروند بمب افکن از هفت نقطه در سطح کشور همراه با هواپیماهای سوخت رسان و پشتیبانی به پرواز درآمدند و از این پس چنین گشت زنی هایی به طور دائم انجام خواهد شد.

پوتین در اشاره به غربی ها از جمله آمریکا ابراز امیدواری کرد که شرکای روسیه این اقدام را درک کنند.

در واشنگتن، "شون مک کورمک"، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در واکنش به این تصمیم روسیه گفت : واشنگتن این اقدام مسکو را تهدیدی برای امنیت آمریکا تلقی نمی کند.

با وجود این، برخی کشورهای غربی از این بابت نگران شده اند. اما پوتین دیروز گفت : هنگامی که روسیه در سال 1992 این پروازها را متوقف کرد، سایر کشورهای اروپایی اقدام متقابلی انجام ندادند و پرواز جنگنده های آنها ادامه دارد و این مشکلاتی برای امنیت روسیه ایجاد می کند.

طی دوران جنگ سرد، بمب افکن های دورپرواز روسیه که قادر به حمل سلاح های هسته ای بودند، در طول مرزها عملیات گشت زنی انجام می دادند. اکنون از سرگیری این عملیات تحولی مهم در سیاست نظامی روسیه تعبیر می شود.

روسیه اخیراً با استقرار سامانه سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی به شدت مخالفت و تهدید کرده اگر واشنگتن این طرح را عملی کند، بار دیگر اروپا را در زمره اهداف خود قرار خواهد داد.