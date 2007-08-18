علی اصغر کاراندیش مدیرکل انتخابات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اعتباری که برای انتخابات 24 اسفند به ما اختصاص داده شده ، برای برگزاری انتخابات به روش گذشته است اما زمانی که قرار شد انتخابات به شکل رایانه ای برگزار شود، طبیعی است که باید لوازمی مانند کامپیوتر و اسکنر خریداری شود لذا تهیه این لوازم نیازمند تامین اعتبار به غیر از بودجه ای است که برای این کار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: هنگامیکه انتخابات به شکل رایانه ای برگزار شود، در حوزه های انتخابیه ای مانند تهران، اصفهان، شیراز که تعداد نامزدهای انتخاباتی بالاست به تعداد نیروی انسانی کمتری در شعب اخذ رای و عوامل اجرایی نیاز خواهیم داشت.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور در عین حال گفت که با برگزاری انتخابات به شکل رایانه ای، در مجموع از هزینه ها کاسته خواهد شد و علاوه بر کاهش هزینه های مادی، کاهش هزینه های سیاسی را هم به دنبال خواهد داشت و از دیگر سو، موجب ارتقاء سرعت، امنیت، صحت و دقت در برگزاری انتخابات می شود.

کاراندیش با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات به شکل رایانه ای از جهات مختلف، نتایج خوبی را در بر دارد، افزود: به طور قطع نتایج انتخابات مجلس هشتم ظرف یک روز اعلام خواهد شد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به انتخابات گذشته، گفت: در دوره های قبل به دلیل اینکه اعلام نتایج انتخابات چند روز به طول می انجامید، عواملی که در این شعب مشغول فعالیت بودند از جهات مختلف غذایی و ... هزینه هایی را دربر داشتند که اکنون با برگزاری انتخابات رایانه ای اینگونه هزینه ها حذف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رایانه و اسنکرهایی که در انتخابات مکانیزه به کار گرفته می شوند، اینگونه نیست که تنها در چند روز انتخابات قابل استفاده باشند و پس از برگزاری انتخابات این هزینه ها به انبارها منتقل شوند بلکه به طور مداوم می توان از آنها استفاده کرد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه با برگزاری انتخابات به شکل رایانه ای در مجموع از هزینه ها کاسته خواهد شد، گفت: انتخابات مکانیزه علاوه بر کاهش هزینه های مادی، کاهش هزینه های سیاسی را هم به دنبال خواهد داشت.

کاراندیش در خصوص زمان آموزش مجریان انتخاباتی نیز گفت: از مهر ماه به بعد آموزش مجریان آغاز خواهد شد.