خدمات پس از فروش تنها با تامين قطعات از بازار سياه قابل ارايه است !

خبرگزاري "مهر" : سرويس اقتصادي - با وجود اهميت كنترل كيفيت درصنعت خودروسازي كه براي جلب رضايت مشتريان ، شركتهاي خودروسازي كه انحصار توليد خودرو در كشور را به عهده دارند با ارائه محصولاتي بي كيفيت كه هر از چند گاهي نيز صرفا تنوع ظاهر و تنوع رنگ را به خود مي گيرند ، به نظر مي رسد تنها با بهره گيري از اين بازار "انحصاري" در پي حداكثر كردن سود خود هستند.

حال اينكه رقابت خودروسازان براي ارائه خدمات به مشتريان در شعارهاو تبليغات گسترده خلاصه شده است ؛" كارت طلايي" ، "ضمانت نامه هاي چند ساله و چند هزار كيلومتري" ، "امداد خودرو"، "نمايندگي در اقصي نقاط كشور" و ... اما اين رقابت تا چه ميزان از قالب شعار و تبليغات خارج شده و در اقتصاد نمود مي يابد جاي بس تامل دارد!



كاهش ايمني و در مخاطره قرار دادن جان افراد علاوه بر خسارات مالي تحميلي به مشتريان نيز نمونه اي از اهتمام خودرو سازان به مشتري مداري است.

خدمات پس از فروش ايران خودرو نيز گامي در جهت مشتري مداري اين شركت محسوب مي شود اما خدماتي كه براي دريافت آن بايد قطعات مورد نياز خودروي صفر تحويلي اما بي كيفيت و داراي نقص فني را از "بازار سياه" تهيه كرد در غير اين صورت خدماتي نيز دريافت نخواهد شد.

اين در حالي است كه شركت هاي بزرگ توليد كننده خودرو در جهان نيز به رضايت مشتريان خود اهتمام مي ورزند اما به گونه اي ديگر، به طوريكه از ياد نبرده ايم دو ماه و نيم پيش شركت بزرگ خودروسازي هوندا اعلام كرد 650 هزار دستگاه خودروي توليدي اين شركت را تنها براي رفع نقص فني كه در استارت چند دستگاه خودرو مشاهده شده بود از سراسر جهان به كارخانه باز گرداند.

قاسم ابوالحسني فقط يكي از هزاران نفري است كه به اين اميد كه با خريد خودروي آخرين مدل داخلي براي چند سالي با خيال راحت و آسوده مي تواند از آن استفاده كند و اگر احيانا مشكلي براي آن پيش بيايد با خدمات پس از فروش گسترده اي كه گفته مي شود براي آن وجود دارد بدون دردسر بتواند مشكل را حل كند ، خودروي سمند مدل 82 خريداري كرده است.

با خريد خودروي داخلي دارنده خودروي سمند مدل 82 است.

ابوالحسني پس از خريد خودرو سمند آخرين مدل و مواجه شدن با عيب و ايرادهاي فراوان و دريافت نكردن خدمات پس از فروش و جوابگو نبودن نمايندگي ها به اصطلاح مجاز، به ستوه آمده است در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: خودروي سمند را با هزاران اميد و آرزو و با دريافت وام از يكي از بانكهاي خصوصي با پرداخت اقساط سنگين خريداري كردم.

وي افزود: درشرايطي كه قيمت صفر يك خودروي سمند ده ميليون و500 هزار تومان است اين خودرو براي من حدود 16 ميليون و 500 هزار تومان تمام شده است.

وي افزود: هنوز مدتي از كاركرد خودرو نگذشته و با وجود اين كه هنوز گارانتي خودرو تمام نشده است مجبور شدم براي تعمير ديسك و صفحه كلاج خودرو مبلغ 180 هزار ريال به نمايندگي مجاز بپردازم.

ابوالحسني اظهار داشت: براي تعميرآنتن، دستگيره هاي در و سوئيچ سمند داراي كارت طلايي خدمات پس از فروش به يكي از نمايندگي ها مراجعه كردم اما نمايندگي مربوطه با بيان اينكه قطعات مورد نظر را ندارد از پذيرفتن خودرو خودداري كرد.

وي تصريح كرد: خودرويي كه پس از گذشت چند روز از كاركردش با عيب و ايرادهاي فراواني مواجه شود و نمايندگي مجاز آن هم علي رغم وعده هاي زيادي كه شركت سازنده مي دهد نتواند جوابگوي مشتري باشد بايد خط توليد آن متوقف شود چرا كه مردم در ازاي خريد خودروي متحمل خسارت زيادي شده و مي شوند.

وي گفت: معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگو مشكلات و اجحافي كه در حق مردم مي شود، باشد.

مدير نمايندگي مجاز ايران خودرو كه قاسم ابوالحسني صاحب خودروي سمند به آنجا مراجعه كرده بود با تاييد اظهارات وي گفت: نه ايران خودرو و نه امداد خودرو به تعهداتشان در قبال مشتريان عمل نمي كنند.

وي كه نخواست نامش گفته شود تصريح كرد: بسياري از نمايندگي هاي مجاز به علت عدم اجراي تعهدات شركت سازنده و امداد خودرو قادر به سرويس دادن به بسياري از خودورهاي جديد نيستند.

وي افزود: بسياري از قطعات معمولي خودروهاي جديد از جمله آنتن سمند و قفل پژو 206 را كه در نمايندگيهاي موجود نيست

به راحتي مي توان در " بازار چراغ برق" تهيه كرد.

اين صاحب نمايندگي با تاكيد بر پايين بودن كيفيت بسياري از خودروهاي جديد گفت: روزانه دو تا سه خودروي پژو پرشيا و سمند كه موتور آنها ايراد اساسي پيدا كرده است به اين نمايندگي مراجعه مي كنند.

وي عدم هماهنگي مديران ايران خودرو با نمايندگي ها، بي كيفيتي قطعات داده شده به نمايندگيها ، عدم كنترل كيفيت خودروها در موقع خروج از كارخانه و ايجاد بازار سياه براي قطعات را از مشكلات ديگر نمايندگي هاي مجاز برشمرد.