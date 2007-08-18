اعلام نتایج آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی کاربردی پودمانی در 29 مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی با اعلام این خبر افزود : آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی - کاربردی پودمانی در سال 1386 طی سه نوبت برگزار می شود که در این رابطه اولین آزمون، روز جمعه 15 تیر ماه سال جاری در 55 کد رشته در 23 مرکز استان کشور و 6 حوزه در شهر تهران به طور همزمان توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی گفت : دومین و سومین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی - کاربردی پودمانی در سال 1386 به ترتیب در آبان ماه و اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

دکتر افشار اظهار داشت : دانشجویانی که کلیه پودمان های خود را با موفقیت گذرانده و در آزمون کارشناسی ناپیوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دی ماه سال جاری برگزار می شود، پذیرفته شوند، نیازی به گذراندن آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای نخواهند داشت.

نتایج بر روی پایگاه های الکترونیکی دانشگاه جامع علمی - کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir و سازمان سنجش کشور به آدرس www.sanjesh.org منتشر می شود.