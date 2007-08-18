  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

افزایش تنش میان لندن و مسکو؛

پخش برنامه های BBC در روسیه ممنوع شد

با بالا گرفتن تنش های میان مسکو و لندن، کرمیلن پخش برنامه های شبکه رادیویی BBC به زیان روسی را در روسیه ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، کرمیلن شب گذشته اعلام کرد که از این پس پخش برنامه های شبکه رادیویی BBC در روسیه ممنوع است.

این تصمیم در پی افزایش تنش ها میان روسیه و انگلیس اتخاذ شده ؛ روابط لندن و مسکو پس از مرگ مشکوک "الکساندر لیتویننکو" مامور سابق کا.گ.ب در لندن رو به سردی گرایید و با خودداری روسیه از استرداد "آندره لوگووی" به انگلیس، تنش های میان دو کشور بالا گرفت.

بر همین اساس، اظهارات "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس درباره قانون اساسی روسیه و لزوم انجام اصلاحات در آن نیز سبب شد تا روابط لندن و مسکو بیش از گذشته دچار بحران شود و از همین رو کارشناسان سیاسی ممنوعیت پخش برنامه های شبکه BBC در روسیه را پیامد این تنش ها می دانند.

این ممنوعیت بیشتر مخصوص برنامه هایی است که به زبان روسی و از طریق امواج FM در روسیه منتشر می شود ؛ رادیو BBC روزانه شش ساعت برنامه روسی پخش می کند.  

