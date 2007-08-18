  1. دین و اندیشه
ماه مبارک رمضان 22 شهریور در آمریکای شمالی آغاز می شود

انجمن اسلامی شمال آمریکا اعلام کرد نخستین روز ماه مبارک رمضان در آمریکای شمالی روز پنجشنبه 13 سپتامبر (22 شهریور) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن اسلامی شمال آمریکا، این انجمن اسلامی در بیانیه ای اعلام کرده است که ماه نو نجومی روز سه شنبه 11 سپتامبر رؤیت می شود و رؤیت این ماه روز 11 سپتامبر در هیچ کجا میسر نخواهد بود.

براساس معیارهای شورای فقه شمال آمریکا روز 12 سپتامبر ماه در استرالیا، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی رؤیت می شود بنابراین نخستین روز رمضان المبارک در آمریکای شمالی روز 13 سپتامبر خواهد بود.

انجمن اسلامی شمال آمریکا همچنین گفت: رمضان امسال از لحاظ نجومی 29 روز خواهد بود و نماز روز عید فطر 12 اکتبر اقامه می شود. به طوری که ماه نو روز 11 اکتبر رؤیت می شود.

تعیین نخستین روز ماه مبارک رمضان همواره از مسائل مورد بحث مسلمانان بوده، در این میان عقیده های مختلفی وجود دارد. عده ای از مسلمانان اعتقاد دارند مسلمانانی که در یک بخش شب با یکدیگر مشترک هستند در تمام مناطق و کشورها باید یک روز واحد را به عنوان نخستین روز ماه رمضان تلقی کنند.

عده ای دیگر اظهار می دارند که مسلمانان باید از تقویم قمری عربستان پیروی کرده و گروه سوم استدلال می کنند که هیئت معتبر رؤیت ماه در هر کشوری باید رؤیت ماه نو را اعلام کرده و مسلمانان یک کشور از آن تبعیت کنند.

