جریمه نقدی به محرومیت ورزشکاران دوپینگی اضافه می شود

وی افزود: بر این اساس ازاین پس ورزشکارانی که جواب نمونه گیری دوپینگ آنها مثبت باشد علاوه بر محرومیت با جریمه نقدی نیز روبه رو می شوند و در اولین گام این برنامه را در جریان مسابقات المپیاد دانشجویان اجرا می کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکثر ورزشکاران کشورمان در برخورد با دوپینگ موازین اخلاقی را رعایت می کنند طوری که از مجموع 320 نمونه گیری به عمل آمده در سال جاری تنها 12-10 نمونه مثبت بوده است که البته برخوردهای لازم با خاطیان به عمل آمد .
دکترعلیمرادی تصریح کرد: با این حال و در راستای اهداف فدراسیون پزشکی - ورزشی و ستاد مبارزه با دوپینگ ، نمایندگان این ستاد در طول برگزاری مسابقات المپیاد دانشجویان به محل برگزاری بازی ها سرکشی می کنند تا وظیفه خود را در رابطه با نمونه گیری و تست دوپینگ از شرکت کنندگان انجام دهند.
