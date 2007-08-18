  1. ورزش
دکتر علیمرادی :

جریمه نقدی به محرومیت ورزشکاران دوپینگی اضافه می شود

به منظور برخورد جدی تر با معضل دوپینگ از این پس جریمه نقدی نیز به محرومیت ورزشکاران دوپینگی اضافه می شود.

دکتر کرم اله علیمرادی رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی و دبیر کل ستاد مبارزه با دوپینگ ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : با توجه به معضل دوپینگ و شیوع آن در ورزش جهان مصمم هستیم تا به هر نحوی مقابل این حرکت غیر اخلاقی در ورزش کشورمان بایستیم.

وی افزود: بر این اساس ازاین پس ورزشکارانی که جواب نمونه گیری دوپینگ آنها مثبت باشد علاوه بر محرومیت با جریمه نقدی نیز روبه رو می شوند و در اولین گام این برنامه را در جریان مسابقات المپیاد دانشجویان اجرا می کنیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکثر ورزشکاران کشورمان در برخورد با دوپینگ موازین اخلاقی را رعایت می کنند طوری که از مجموع 320 نمونه گیری به عمل آمده در سال جاری تنها 12-10 نمونه مثبت بوده است که البته برخوردهای لازم با خاطیان به عمل آمد .

دکترعلیمرادی تصریح کرد: با این حال و در راستای اهداف فدراسیون پزشکی - ورزشی و ستاد مبارزه با دوپینگ ، نمایندگان این ستاد در طول برگزاری مسابقات المپیاد دانشجویان به محل برگزاری بازی ها  سرکشی می کنند تا وظیفه خود را در رابطه با نمونه گیری و تست دوپینگ از شرکت کنندگان انجام دهند.
