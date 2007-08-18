جریمه نقدی به محرومیت ورزشکاران دوپینگی اضافه می شود

دکتر کرم اله علیمرادی رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی و دبیر کل ستاد مبارزه با دوپینگ ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : با توجه به معضل دوپینگ و شیوع آن در ورزش جهان مصمم هستیم تا به هر نحوی مقابل این حرکت غیر اخلاقی در ورزش کشورمان بایستیم.

وی افزود: بر این اساس ازاین پس ورزشکارانی که جواب نمونه گیری دوپینگ آنها مثبت باشد علاوه بر محرومیت با جریمه نقدی نیز روبه رو می شوند و در اولین گام این برنامه را در جریان مسابقات المپیاد دانشجویان اجرا می کنیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکثر ورزشکاران کشورمان در برخورد با دوپینگ موازین اخلاقی را رعایت می کنند طوری که از مجموع 320 نمونه گیری به عمل آمده در سال جاری تنها 12-10 نمونه مثبت بوده است که البته برخوردهای لازم با خاطیان به عمل آمد .

دکترعلیمرادی تصریح کرد: با این حال و در راستای اهداف فدراسیون پزشکی - ورزشی و ستاد مبارزه با دوپینگ ، نمایندگان این ستاد در طول برگزاری مسابقات المپیاد دانشجویان به محل برگزاری بازی ها سرکشی می کنند تا وظیفه خود را در رابطه با نمونه گیری و تست دوپینگ از شرکت کنندگان انجام دهند.