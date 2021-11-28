به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در نشست مشترک با معاون پشتیبانی و منابع انسانی حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به اهمیت کار و نقش ویژه حوزههای علمیه در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن اظهار داشت: زیربناییترین و ماندگارترین کار فرهنگی در حوزههای علمیه صورت میپذیرد.
وی با اشاره به اهمیت مضاعف سرمایهگذاری در سیستانوبلوچستان افزود: سرمایهگذاری سختافزاری و نرمافزاری با توجه به نیاز حوزههای علمیه استان به ساختار و برنامههای آموزشی و تربیتی ضرورت دارد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در گام بعدی باید به دنبال اجرای درست و ارتقا کیفیت برنامهها باشیم که این مهم بر عهده مدیریت و اساتید برجسته و توانمند است.
وی با تاکید بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای رسیدن به اهداف و حصول نتیجه ادامه داد: سیستانوبلوچستان نمیتواند به الگوی طراحی شده برای کل کشور ملتزم باشد و لازم است برای این استان استثنائاتی قائل شده و در مواردی فراتر از سایر مناطق عمل کرد.
آیت الله محامی بر اهمیت سرمایهگذاری برای کسب درآمد حوزههای علمیه تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا مدارس را به خودکفایی برسانیم و موارد مختلف را برای درآمدزایی متناسب با جایگاه حوزه فراهم کنیم.
در ابتدای این نشست غلامحسین محمدیزاده معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزههای علمیه خواهران کشور از پیگیری جهت تأمین منابع پایدار و تلاش برای دریافت حمایتهای لازم در راستای خودکفایی حوزههای علمیه خبر داد.
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