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۷ آذر ۱۴۰۰، ۸:۳۶

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ وبلوچستان:

حوزه‌های علمیه خواهران نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند

حوزه‌های علمیه خواهران نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند

زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه تاکنون سرمایه‌گذاری کمتری در حوزه‌های علمیه خواهران انجام شده نیاز به حمایت بیشتر دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در نشست مشترک با معاون پشتیبانی و منابع انسانی حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به اهمیت کار و نقش ویژه حوزه‌های علمیه در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن اظهار داشت: زیربنایی‌ترین و ماندگارترین کار فرهنگی در حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت مضاعف سرمایه‌گذاری در سیستان‌وبلوچستان افزود: سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با توجه به نیاز حوزه‌های علمیه استان به ساختار و برنامه‌های آموزشی و تربیتی ضرورت دارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در گام بعدی باید به دنبال اجرای درست و ارتقا کیفیت برنامه‌ها باشیم که این مهم بر عهده مدیریت و اساتید برجسته و توانمند است.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای رسیدن به اهداف و حصول نتیجه ادامه داد: سیستان‌وبلوچستان نمی‌تواند به الگوی طراحی شده برای کل کشور ملتزم باشد و لازم است برای این استان استثنائاتی قائل شده و در مواردی فراتر از سایر مناطق عمل کرد.

آیت الله محامی بر اهمیت سرمایه‌گذاری برای کسب درآمد حوزه‌های علمیه تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا مدارس را به خودکفایی برسانیم و موارد مختلف را برای درآمدزایی متناسب با جایگاه حوزه فراهم کنیم.

در ابتدای این نشست غلام‌حسین محمدی‌زاده معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه‌های علمیه خواهران کشور از پیگیری جهت تأمین منابع پایدار و تلاش برای دریافت حمایت‌های لازم در راستای خودکفایی حوزه‌های علمیه خبر داد.

کد مطلب 5362373

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