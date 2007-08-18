تاخت و تاز سریعترین خودروی پیل سوختی جهان در صحرای نوادا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت یک سال از مرحله ساخت و 10 سال از آغاز تحقیقات ویژه، خودروی پیل سوختی Ford Fusion 999 ساخت شرکت خودروسازی فورد آمریکا با حرکت در صحرای نوادای این کشور و ثبت رکورد 297/207 مایل بر ساعت، تحولی جدید در صنعت خودروسازی جهان ایجاد کرد.

سریعترین خودروی پیل سوختی جهان

این خودروی جدید که کاملا با استفاده از پیل های سوختی هیدروژنی حرکت می کند از سوی محققانی از دانشگاههای بالارد، راش و اوهایو ارایه شده و از آن به تاکیدی مجدد در عرصه استفاده کارآمد از سوختی همچون هیدروژن عنوان شده است.

خودروی Ford Fusion 999 یکی از دو خودروی تیم تحقیقاتی پیل سوختی شرکت فورد است که ثبت رکوردهای جدید سرعت برای این شرکت خودروسازی را ممکن خواهد کرد.

خودروی دوم که Buckeye Bullet 2 نام دارد با همکاری دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه دولتی اوهایو ساخته شده است. پیش بینی شده است که این خودروی جدید به سرعت سرسام آور 300 مایل و بیشتر بر ساعت دست یابد.

بر اساس گزارش گیزمگ، در جریان آزمایش نسخه اول این خودرو، رکورد جهانی سرعت خودروهای الکتریکی جهان در سال 2004 شکسته شد. نسخه اول Buckeye Bullet در آن سال توانست رکورد تاریخی 315 مایل بر ساعت را ثبت کند.

موتور 770 اسب بخاری این خودرو اساس به کار رفته برای خودروی Ford Fusion 999 بوده است.