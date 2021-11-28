قهرمان سوپر لیگ کاراته بعد از یک سال معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور بهمن ماه گذشته با حضور هشت تیم در دو گروه و به میزبانی تهران در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و قرار بود در فروردین ۱۴۰۰ با برگزاری مسابقات هفته دوم و دیدارهای نهایی تعیین تکلیف شود که برنامه‌های سازمان لیگ در این خصوص تاکنون به تأخیر افتاده است.

بر اساس اعلام فدراسیون کاراته مسابقات دور برگشت و دیدارهای نهایی رده بندی و فینال سوپر لیگ کاراته آقایان طی روزهای ۱۴ و ۱۵ دی ماه برگزار می‌شود. کلیه تیم‌های شرکت کننده می‌توانند حداکثر تا ۲۵ آذر ماه نسبت به نقل و انتقالات، تغییر اعضا و عضو گیری اعضای جدید اقدام و مدارک مورد نیاز را به سازمان لیگ و مسابقات تحویل دهند.

مسابقات مرحله برگشت ۱۴ دی ماه برگزار می‌شود و پس از پایان مسابقه و مشخص شدن تیم‌های برتر، دو تیم از هر گروه (مجموع چهار تیم) به مرحله بعدی صعود می‌کنند که روز ۱۵ دی ماه این مسابقات برگزار می‌گردد و به صورت ضربدری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و برنده این رقابت‌ها به فینال راه پیدا می‌کند.