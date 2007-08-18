جانبازان ذخایر ارزشمند نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل که صبح امروز به مناسبت سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس و گرامیداشت روز جانباز، در منزل جانبازان، سید محمد مدنی و حسن ابوطالبی حضور یافته بود از مقام وجایگاه رفیع جانبازان تجلیل کرد.

رئیس مجلس اظهار داشت: جانبازان یادگار و یادآور سالهای جنگ، جبهه، کارزار و دفاع می باشند و آرامش و آسایش امروز کشور مرهون ایثار و تلاش این عزیزان است.

وی خاطر نشان کرد: همه ما در معرض خطر هستیم و تاثیر معنوی حضور جانبازان در همه عرصه ها باعث ایجاد اطمینان برای جامعه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: با تلاش گسترده و برنامه ریزی دقیق شاهد کاهش مشکلات جانبازان باشیم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی هر گونه مشارکت در این جهت را دارند.