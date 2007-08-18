عملیات دو بانده سازی محور بندرعباس - سیرجان با شتاب ادامه دارد

نظام الدین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور شتاب هر چه بیشتر در انجام این طرح، کار ساخت و تکمیل بخش های مختلف این محور از چندین نقطه در دستور کار وزارت راه و ترابری قرار گرفته است که با تلاش مداوم و شبانه روزی شرکت های متعدد پیمانکاری بخش خصوصی تلاش تا پایان این طرح ادامه دارد.

مدیرعامل موسسه سرریگ بندر خاطر نشان کرد: این محور استراتژیک کشور در دستور کار جدی وزارت راه و استانداری هرمزگان قرار گرفته است و بیش از 22 کیلومتر از آن در حال حاضر دوبانده شده است.

وی از عزم جدی دولت در توسعه شبکه راه های کشور با بهره گیری از توان بخش خصوصی تقدیر کرد و یادآور شد: توسعه فرمان رهبری در بحث اصل 44 قانون اساسی می تواند زمینه ساز حل بسیاری مشکلات جامعه و به دنبال آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی در میان قشر جوان شود.