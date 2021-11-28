محمد مهدی شفیع آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رزمایش مواسات و کمک مومنانه و به همت بسیج سازندگی ناحیه فاروج و حوزههای مقاومت تابعه، ۲۵۰ بسته معیشتی تهیه و بین خانوار نیازمند و محروم توزیع شد.
فرمانده سپاه فاروج ادامه داد: بستههای معیشتی بین زنان سرپرست خانوار، خانوادههای کم برخوردار و خانوادههایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب و کار آنها آسیب دیده است، توزیع شد.
وی با اشاره به توزیع چند مرحلهای بستههای معیشتی از ابتدای سال، افزود: با شیوع ویروس کرونا و با توجه به بیکار شدن تعدادی از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و در جهت عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، توزیع بستههای کمک مومنانه در شهرستان فاروج ادامه دارد.
شفیع آبادی در انتها گفت: افراد نیازمند از سوی نیروهای پایگاهها و حوزههای بسیج شناسایی شده اند و توزیع بر اساس بانک اطلاعاتی انجام میشود.
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