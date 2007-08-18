سطح رقابتهای آسیایی بسیار بالا بود

رضا افضلی قهرمان کرمانشاهی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا پس از بازگشت از تایوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تاکنون درهیچ مسابقه بین المللی شرکت نکرده بودم و همین موضوع باعث شد تا در تایوان با استرس زیادی روبرو شوم اما خوشبختانه با کمک کادر فنی بخصوص غلامرضا محمدی توانستم با غلبه بر استرسم عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها را بدست آورم.

وی ادامه داد: سطح مسابقات بسیار بالا بود و من طبق قرعه با 3 کشتی گیر ازکشورهای چین، قرقیزستان و ازبک کشتی گرفتم. سخت ترین دیدارم رویارویی با حریف ازبک در دیدار فینال بود که خوشبختانه توانستم او را نیز با نتیجه 9 برصفر شکست دادم.

افضلی با اشاره به اردوهای خوبی که پشت سرگذاشته بودند تصریح کرد: فدراسیون امکانات خوبی را برای آماده سازی ما مهیا کرده بود و کادر فنی هم زحمات زیادی را برای آماده سازی ما کشیدند که در نهایت با اعزام تیمی قدرتمند به مسابقات آسیایی توانستیم عنوان قهرمانی را ازآن خود کنیم.

قهرمان نوجوانان آسیا درپایان گفت: سال آینده باید در رده سنی جوانان به میدان بروم و تمامی برنامه هایم نیز برای کسب دوبنده تیم ملی در این رده سنی بنا شده است. از پایان هفته جاری تمریناتم را آغاز می کنم و قصد دارم با کاهش وزن به یک وزن پایین تر یعنی 66 کیلوگرم بیایم. تمام تلاشم را هم بکار خواهم بست تا با کمک مربیانم حسینی و یوسفی به این مهم دست یابم.