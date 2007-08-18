جودوکاران ایران باید حضور بیشتری در میادین بین المللی داشته باشند

علیرضا امینی مدیر تیم های ملی جودو که در این رقابتها وظیفه هدایت تیم را برعهده داشت درگفتگو با خبرنگار مهردر تشریح این سفر و مسابقات آن گفت: رقابتهای بین المللی آلمان در بالاترین سطح ممکن برگزار شد. نزدیک به 600 جودوکار در این رقابتها حضور داشتند که به طور میانگین در هر وزن 75 جودوکاربه میدان رفتند که غیر از کره و ژاپن تمام قهرمانان جهان و المپیک مسابقه داند. به عنوان مثال روسها هم تمنوف را داشتند و هم میخائیلین را که تمنوف حذف شد و میخائیلین برنز گرفت.

وی ادامه داد: خیلی از کشورها با دو تیم به آلمان آمده بودند که یک تیم مسابقه می داد و یک تیم در اردوی بعد از مسابقات شرکت داشت. اردویی که بسیارعالی برگزار شد و نفرات تیم توانستند یک دوره تمرینی بیسار مفید را پشت سر بگذارند.

مدیرتیم های ملی در مورد نتایج کسب شده دراین رقابتها گفت: رقابتهای بین المللی آلمان در زمان تمرینی نفرات تیم انجام شد. نه تنها تیم ما بلکه تمام تیم ها در اوج آمادگی قرار نداشتند چرا که همه برای آمادگی نهایی در اواسط شهریور تمرین می کنند و چون رویداد دیگری تا مسابقات جهانی نبود این رقابتها با این حجم و استقبال برگزارشد. به همین دلیل شناخت میزان آمادگی و نقاط ضعف و قوت اعضای تیم مهمترین ثمره حضور در این مسابقات است.

امینی در ارزیابی وزن به وزن نفرات تیم ملی گفت: در 60 و66 کیلوگرم که حضور مسعود حاجی آخوندزاده و آرش میر اسماعیلی در رقابتهای جهانی قطعی است و به دلیل آنکه آنها قرار بود در یک وزن بالاتر مسابقه دهند قبل از ترک تهران تصمیم گرفتیم این دو تنها در اردو حضور یابند و در این اردو هم عالی ظاهر شده و تمرین کردند.

وی ادامه داد: دروزن 73 کیلوگرم علی معلومات یک جودوکار شش دانگ نیست ولی روند خیلی خوبی دارد. او برای سوم شدن در آلمان باید 9 مسابقه می داد که 7 برد و دو باخت حاصل آن بود. در 90 کیلوگرم علی محمد نیا هم درمسابقات خوب بود و هم در اردو که تکلیف این وزن بعد ازبازگشت تیم دانشجویان و بررسی وضعیت حسن قمی مشخص خواهد شد. در وزن 100 کیلوگرم هم حضور احسان رجبی در مسابقات جهانی قطعی است.

مدیرتیم های ملی جودو در مورد دو سنگین وزن تیم ملی گفت: رودکی 4 مسابقه داد ولی میران همان دور اول به یک هلندی باخت. رودکی درتمرینات هم خوب کار کرد. میران هم در یک استاندراد خاص تمرین می کند که هر دو باید در مدت زمان باقی مانده تلاش کنند تا به آمادگی لازم برای مبارزه با حریفان جهانی دست پیدا کنند.

امینی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به حضور گسترده اروپائی ها در این رقابتها اظهارداشت: این دوازدهمین تورنمنت بین المللی درسطح اروپا از ابتدای سال بود که تمام کشورها درآن حضور داشته و بعد از آن دراردوی مشترک حضوریافتند. ما در این مسابقات به نقاط ضعف بازیکنان خود پی بریدم ، البته مشکل اصلی بازیکنان ما ندیدن میدانهای سختی مثل همین تورنمنت است.

وی درپایان گفت: منتظر بازگشت تیم دانشجویان هستیم که با برگزاری جلسه ای تکلیف نفرات اعزامی به رقابتهای جهانی را مشخص کنیم. البته نکات بسیاری را از وضعیت نفرات تیم یادداشت کرده ام که باید در اختیار کادر فنی تیم ملی قرار دهم چرا که زمانی تا اعزام تیم به برزیل نداریم و باید در قصل مسابقاتی کار آماده سازی را دنبال کنیم.