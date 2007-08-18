به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز در آیین گشایش چهارمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع) که در سالن اجلاس سران برگزار شد، سخن می گفت، اظهار داشت: امروز باطل در مسیر اضمحلال است و حق در حال تحقق و جاری شدن است و با یک نگاه اجمالی می بینیم معادلات جهانی امروز به نفع حق و علیه باطل رقم می خورد .

احمدی نژاد با بیان این که جهان امروز در یکی از نقاط عطف تاریخ خود به سر می برد، گفت: ما شاهد دگرگونی های سریعی هستیم ، گویی خداوند تحولات بزرگی با تدبیر خو د رقم می زند و با قدرت و خلقت خود سنت های خویش را جاری می کند.

وی افزود: وقتی قدرت بزرگ شوروی سابق در هم شکسته شد، قدرت مقابل او تصور می کرد که قلمرو شوروی می تواند به قلمرو او اضافه شود و بی مهابا سعی کرد دیکتاتور اول جهان شود تا با این لشکر کشی بتواند بر جهان سیطره یابد و در همین راستا اکنون لشکری کشی او را در کشور عراق می بینیم.

رئیس جمهوری یاد آور شد: امروز بعد از قریب چهار سال از لشکرکشی آمریکا به عراق می بینیم که چه اتفاقاتی در این کشور به اسم دموکراسی رخ می دهد، دموکراسی که باعث کشتار صدها هزار نفر و آواره شدن میلیون ها نفر شده است.

وی ادامه داد: با لشکر کشی آمریکا به عراق و برخی کشورهای خاورمیانه می بینیم که گروههای تروریسم چگونه فعالیتهای خود را افزایش داده اند تا بدین شکل وحدت در عراق مخصوصا بین مسلمانان را از بین ببرند.

احمدی نژاد گفت: دشمن با باز گذاشتن مرزها اجازه می دهد تا عناصر تروریستی خود وارد خاک کشورها شوند تا علاوه بر کشتار مردم بی گناه خسارت های معنوی و مادی فراوانی وارد کنند.

وی تصریح کرد: دشمن به نام دموکراسی دست به کشتار انسانهایی بی گناهی زده و اکنون در باتلاقی که خود بوجود آورده مانده است و نمی داند به دنبال چه چیزی است ، چه می خواهد بدست آورد .

به گفته احمدی نژاد، در کنار موضوع نفرت مردم عراق و سایر مسلمانان، نسبت به آمریکا و دست پرورده های او چند برابر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیروزی حزب الله لبنان گفت: رژیم صهیونیستی که دست نشانده آمریکا است با شکست سنگینی که از حزب الله لبنان خورد، در اصل باعث شد تا هیمنه آنان فرو بریزد و دیدیم که حزب الله چگونه توانست شکست سنگینی را به رژیم صهیونیستی وارد کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز در دیگر نقاط جهان نیز آثار ضعف و شکست دشمن دیده می شود، گفت: شکست دشمن در شکست ایدئوولوژیک آن بود، به طوری که امروز کسی دیگر دموکراسی آنها را باور نمی کند.

رئیس جمهورهمچنین خاطرنشان کرد: عملکرد ضعیف دشمن امروز باعث شده آثار بد عملکرد آنان در کشورهای خودشان نیز تاثیر بگذارد به گونه ای که مردم کشورهای آمریکا نیز دیگر حرف آنان مبنی بر لیبرال دموکراسی را باور نمی کنند.

وی گفت: امروز دولتمردان کاخ سفید اموال ملتشان را صرف جنگ افروزی و تولید سلاح های کشتار جمعی می کنند حاکمان این کشورها به نام مردم آمریکا حیثیت ملت خود لطمه می زنند، دشمن با ترفندهای خود می خواهد منطق خود را در جهان گسترش دهد، آیا این منطق پایدار خواهد ماند آیا این منطق می تواند در جهانی گسترش پیدا کند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی پرچمدار لیبرال دموکراسی غرب است، گفت: حکومت های غربی اگر جرات دارند اعلام کنند که پایه و اساس این رژیم را قبول ندارند، رژیم صهیونیستی در واقعه پرچمدار مردم کشی در جهان است و یا به عبارتی دیگر می توان گفت رژیم صهیونیستی پرچم شیطان است.

احمدی نژاد افزود: از آنجا که فلسفه وجودی این رژیم باطل است، خواهیم دید مهاجران در سرزمین فلسطین که شهروندان درجه 2 حساب می شوند در فروپاشی این رژیم چگونه نقش ایفا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در این صحنه رویکرد ملت های گوناگون را مشاهده می کنیم ، گفت:علی رغم تمامی دورغگویی ها و مسدود نگه داشتن حقایق می بینیم مردم جهان بیدار تر از دیروز به سرنوشت خود می نگرند، و چگونه از وضع موجود ناراختند.

رئیس جمهور گفت: امروز با تدبیر الهی دلهای ملت ها در حال دریافت حق است، عدالت امروز مطلوب بشریت است و در همه عرصه ها، بیش از گذشته ملتها را تشنه خود کرده است .

وی خطاب به علما و روحانیون حاضر در اجلاس گفت: امروز مسئولیت شما فقط نباید متوجه امت اسلام باشد بلکه مسئولیت شما باید متوجه دلهایی باشد که متوجه حقیقت معاد وتوحید الهی است، امروز دشمنان بشریت علیه ادیان توحیدی اقدام می کنند و دست به تفرقه زنی می کند، دشمن امروز اندیشه های شیطان را به نام اسلام و مسیحیت ترویج می کند و اتهامات بی روایی را در بین جهانیان به نقل از مسلمانان رسوب می دهد.

احمدی نژاد با بیان اینکه کشتار مردم بی گناه منطق دورغگویان جهان است، گفت: ریشه تفرقه در جهان اسلام اکثرا خارجی و با مداخله دشمنان بشریت بوجود آمده است.

وی افزود: بعد از تهاجم آمریکا به عراق می بینیم که چگونه به ایراد اتهامات و درصدد ایجاد اختلافات بین برادران شیعه و سنی می پردازد، در حالی که اسلام یک حقیقت است و این حقیقت گاهی در دین موسی و گاهی نیز در دین عیسی و کامل آن در دین حضرت محمد (ص) متجلی شده، آیا با وجود این مذاهب اسلامی می توانند از هم دور باشند.

رئیس جمهور ادامه داد: حقیقت این است که امروز جهان مثل همیشه نیازمند انسان کامل است و حاکمیت انسانهای ناصالح و نا خود ساخته رنج های فروانی برای بشریت بوجود آورده است و جهان نیازمند حاکمیت انسان کامل است او که حقیقت و جوهره هستی است .

دکتر احمدی نژاد با بیا ن اینکه امروز دعوت به منجی مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است ، اظهار داشت: همه ادیان می توانند بهترین محور برای وحدت در دوران ما باشند، ما نیازمند معرفی و شاخت بشریت به عصاره اصلی خلقت هستیم .

رئیس جمهور در پایان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای دستبابی کامل به آرمان های جهانی مجمع جهانی اهل بیت خبر داد و خاطر نشان کرد : آماده ایم به هر شکل ممکن برای دعوت به سوی منجی و فرهنگ اهل بیت تلاش نمائیم.