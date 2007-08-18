80 دقیقه با درد بازی کردم

وحید طالب لو با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقیقه 10 بازی برای مهار یک توپ با مهاجم استقلال اهواز برخورد کردم که موجب شد از ناحیه کتف چپ دچار آسیب دیدگی شوم. از آن زمان با درد به بازی ادامه دادم و حتی مداوای سرپایی پزشک تیم هم دردم را التیام نداد.

وی ادامه داد: به توصیه دکتر نوروزی فعلا یخ درمانی می کنم تا اینکه آسیب دیدگی ام شدت پیدا نکند. هنوز مشخص نیست باید چند روز استراحت کنم یا اینکه نحوه تمریناتم چطور باشد.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص بازی برابر استقلال اهواز گفت: از آنجائیکه فرصت کمی برای آماده سازی تیم در اختیار داشتیم، نتوانستیم بازی های دوستانه برگزار کنیم و بازیکنان هماهنگی لازم را با هم نداشتند.

وی ادامه داد: 40 روزفرصت برای آماده سازی تیمی که اسکلت اصلی آن تغییر کرده است زمان زیادی نیست. با این حال توانستیم بازی خوبی را مقابل استقلال انجام دهیم و نتیجه خوبی کسب کردیم که برای شروع قابل قبول و مناسب است.

طالب لو افزود: بازی مقابل تیمی چون استقلال اهواز که از مربی باهوشی چون فیروز کریمی بهره می برد به هیچ عنوان آسان نیست. اینکه استقلال اهواز درتهران می تواند استقلال را دریک نیمه شکست دهد نشان می دهد که این تیم توانایی زیادی دارد.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران درخصوص تغییرسیستم بازی این تیم گفت: باید روزی سیستم بازی ما تغییر می کرد. درشرایطی که همه تیم های با چهار دفاع بازی می کنند ما دیگر نمی توانستیم با سیستم قدیمی بازی کنیم. البته بازیکنان استقلال نیاز به زمان دارند تا در این روش به هماهنگی لازم دست یابند. گمان می کنم حداقل تا سه هفته دیگر بازیکنان به خوبی با این شیوه بازی آشنا شوند.

وی تصریح کرد : هواداران استقلال در روز بازی برابر استقلال اهواز به خوبی از تیم ما حمایت کردند. صبوری آنها به ما کمک کرد تا تمرکز خود را حفظ کنیم و در نیمه دوم با آرامش به دنبال تغییر نتیجه باشیم.