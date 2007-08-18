آغاز انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی از ساعت 18 امروز

به گزارش خبرنگار مهر، مجازین به انتخاب رشته در این آزمون می توانند تا سه شنبه 30 مردادماه نسبت به انتخاب رشته اینترنتی در این آزمون اقدام کنند.

داوطلبان لازم است با مطالعه دقیق دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای ورود به سایت انتخاب رشته با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربر و رمز ورود نسبت به انتخاب کد رشته محلهای مورد علاقه خود از رشته امتحانی مربوط اعم از دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و در صورت تمایل موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی حداکثر تا 50 کد رشته محل (در صورت وجود) اقدام کنند.