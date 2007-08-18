سرود ملی دانشجویی برای اولین بار در مهر اجرا می شود

دکتر سید غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : طراحی و ساخت سرود ملی دانشجویی و دانش آموختگی توسط دفتر برنامه ریزی اجنماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم آغاز شده است و این حرکت برای اولین بار است که صورت می گیرد.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود : طراحی و ساخت سرود ملی دانشجویی و دانش آموختگی توسط دکنر ریاحی - سازنده سرود ملی جمهوری اسلامی شروع شده است.

دکتر خواجه سروی اضافه کرد : مقرر شده است، سرود ملی دانشجویی و دانش آموختگی در مهر ماه سال 86 به وسیله یک گروه سمفونیک 100 نفری به طور زنده و به عنوان جشن رونمایی اجرا شود.