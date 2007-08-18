آغاز رزمایش اتحاد در بروجرد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این رزمایش هشت گردان عاشورا و الزهرا (س) توان رزمی و دفاعی خود را طی یک هفته به نمایش می گذارند، تصریح کرد: در نخستین روز این رزمایش بیش از سه هزار نیروی بسیجی، آموزش‌های احکام و مسائل عقیدتی سیاسی را فرا خواهند گرفت .

"سرهنگ پاسداراحمد محمدی" اهداف این رزمایش را وحدت و انسجام، آشنایی با تاکتیک‌های رزمی در برابر تهدیدات احتمالی و افزایش توان نظامی بسیجیان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این رزمایش نیروهای بسیجی با انجام آموزش های مختلف چگونگی دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، تخریب، کوهپیمایی، حفظ انسجام و حمله بر دشمن فرضی را تمرین می‌کنند.