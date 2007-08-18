  1. استانها
آغاز رزمایش اتحاد در بروجرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رزمایش بزرگ "اتحاد" صبح امروز با حضور نیروهای بسیجی در منطقه عمومی "کیوره" بروجرد آغاز شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این رزمایش هشت گردان عاشورا و الزهرا (س) توان رزمی و دفاعی خود را طی یک هفته به نمایش می گذارند، تصریح کرد: در نخستین روز این رزمایش بیش از سه هزار نیروی بسیجی، آموزش‌های احکام و مسائل عقیدتی سیاسی را فرا خواهند گرفت .

"سرهنگ پاسداراحمد محمدی" اهداف این رزمایش را وحدت و انسجام، آشنایی با تاکتیک‌های رزمی در برابر تهدیدات احتمالی و افزایش توان نظامی بسیجیان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این رزمایش نیروهای بسیجی با انجام آموزش های مختلف چگونگی دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، تخریب، کوهپیمایی، حفظ انسجام و حمله بر دشمن فرضی را تمرین می‌کنند.

