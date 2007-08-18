دکتر محمد مهدی اسلامیه درگفتگو با خبرنگار مهر، افزود : پژوهشگاه تعلیم و تربیت در صدد است طی مدتی کوتاه فعالیت های تحقیقاتی را به عملیات توسعه بخش و ارتقاء تفکرتبدیل کند .

وی خاطرنشان ساخت : وزارت آموزش و پرورش در هرمنطقه آموزشی یک کمیته پژوهشی، در هر استان یک شورای تحقیقات، در هر معاونت یک کمیته پژوهشی ودر هریک از مدارس خود یک معلم پژوهنده دارد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش گفت :در موضوع پژوهش نباید به دریافت نشان های افتخار دانش آموزان در مسابقات خاص اکتفا کرد.

اسلامیه تصریح کرد : پرورش قدرت نوآوری و ورود اندیشه های جدید به مدارس باید به شکلی باشد که درآینده علاوه بر معلمان در مدارس دانش آموزان پژوهنده نیز داشته باشیم .