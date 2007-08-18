هیئت انتخاب جشنواره مستند "سینما حقیقت" معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد محمد تهامی‌نژاد، عزیزالله حمیدنژاد، فرشاد فرشته‌حکمت، مرتضی رزاق کریمی و مهدی همایونفر اعضا هیئت انتخاب بخش مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت هستند که مستندهای کوتاه کمتر از 60 دقیقه و مستندهای بلند بالای 60 دقیقه را انتخاب می‌کنند.

جایزه بزرگ نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران برای بهترین مستند بلند مبلغ 10 میلیون و جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه هفت میلیون تومان است. ضمن اینکه بهترین پژوهشگر، تهیه‌کننده مستقل، تدوینگر، صدابردار، تصویربردار و گوینده گفتار متن نیز جوایزی دریافت خواهند کرد.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از 23 تا 27 مهرماه امسال به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد در تهران برگزار می‌شود.