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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

بدلیل عدم تخصیص اعتبار؛

پشت نوبتی‌های بهزیستی امسال تحت پوشش قرار نمی گیرند

پشت نوبتی‌های بهزیستی امسال تحت پوشش قرار نمی گیرند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از عدم تخصیص اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن خانوارهای پشت نوبتی خبر داد .

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وجود 70 هزار خانوار پشت نوبتی اشاره کرد و افزود: تقریبا تمامی اعتبارات جاری و ردیفی سازمان بهزیستی در بخشهای مختلف مشخص شده است که در میان آنها فعلا اعتبار خاصی برای تحت پوشش قرار دادن این افراد وجود ندارد .

وی با اشاره به اینکه بهزیستی پیگیریهای خود را برای تحت پوشش قرار دادن آنان ادامه می دهد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تمامی خانوارهای پشت نوبت واقعا مستمند و به حداقل مستمری ماهانه نیاز دارند، به همین دلیل تمامی سعی خود را برای یافتن راه حلی برای تخصیص اعتبار به کار خواهیم گرفت.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد : تحت پوشش قرار دادن خانوارهای پشت نوبتی فقط به همکاری وزارت رفاه و نظر مساعد وزیر بستگی دارد البته 300 میلیارد تومان فقر زدایی بند " ب" قانون بودجه نهایی شده اما در آن نیز به پشت نوبتی ها مبلغی اختصاص داده نشده است .

کد مطلب 536310

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