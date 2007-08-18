سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وجود 70 هزار خانوار پشت نوبتی اشاره کرد و افزود: تقریبا تمامی اعتبارات جاری و ردیفی سازمان بهزیستی در بخشهای مختلف مشخص شده است که در میان آنها فعلا اعتبار خاصی برای تحت پوشش قرار دادن این افراد وجود ندارد .

وی با اشاره به اینکه بهزیستی پیگیریهای خود را برای تحت پوشش قرار دادن آنان ادامه می دهد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تمامی خانوارهای پشت نوبت واقعا مستمند و به حداقل مستمری ماهانه نیاز دارند، به همین دلیل تمامی سعی خود را برای یافتن راه حلی برای تخصیص اعتبار به کار خواهیم گرفت.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد : تحت پوشش قرار دادن خانوارهای پشت نوبتی فقط به همکاری وزارت رفاه و نظر مساعد وزیر بستگی دارد البته 300 میلیارد تومان فقر زدایی بند " ب" قانون بودجه نهایی شده اما در آن نیز به پشت نوبتی ها مبلغی اختصاص داده نشده است .