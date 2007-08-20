به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش از سوی انجمن امریکایی ژاک مارتین برگزار می‌شود که موضوع اصلی همایش امسال با عنوان "شکوه و زوال مابعدالطبیعه" است.

این همایش هر ساله درباب اندیشه ژاک مارتین برگزار می شود و امسال تاکید بیشتر این همایش بر مهم‌ترین کتاب مارتین با عنوان «درجات دانش» است. اگرچه مقالات این همایش صرفاً به این موضوع منحصر نمی‌شوند و کتاب‌ها و آثار دیگر مارتین را نیز در بر می‌گیرند. مارتین در این کتاب با نگاهی خوش‌بینانه به آینده متافیزیک می‌نگرد.

مارتین با نقد نگاه تجربه‌گرایان در پرسش از مابعدالطبیعه، آن را دری گشوده به حکمت و فرزانگی و تجربه رازورزانه معرفی می‌کند. او مابعدالطبیعه را تمنایی پایان‌ناپذیری به واقعیت هستی می‌داند که سیر نمی‌شود. از این رو مباحث اصلی این کتاب عبارتند از: واقع‌گرایی فلسفی، فلسفه و دانش‌ تجربی، دانش مابعدالطبیعی، تجربه رازورزانه و معرفت نظری و عملی.

از این رو سخنرانی‌های این همایش حول موضوعاتی چون مابعدالطبیعه، معرفت‌شناسی، فلسفه سرشت انسانی و علم، الهیات فلسفی و اخلاق خواهد بود. همچنین در این همایش در باب اندیشمندانی که بر مارتین تاثیر گذاشته یا تاثیر پذیرفته‌اند سخن گفته خواهد شد.

دانشگاه نوتردام یکی از نخستین دانشگاه‌های کاتولیک آمریکا است که در منطقه‌ای زیبا و تاریخی در ایندیانا قرار گرفته است.

انجمن امریکایی ژاک مارتین در دانشگاه نوتردام در ساوث‌بند جنوبی ایالت ایندیانا قرار دارد. ژاک مارتین (1973ـ1882) فیلسوف کاتولیک و صاحب بیش از 60 جلد کتاب می‌باشد که با بازخوانی اندیشه‌های سنت توماس، تاثیر عمیقی بر فلسفه نوتوماسی سده بیستم نهاده است.