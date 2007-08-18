شبکه سراسری میراث بانان جوان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سراسری میراث بانان جوان با همکاری یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برای حفاظت از گنجینه های ملی ، با بهره گیری از پتانسیل جوانان راه اندازی می شود.

بر اساس این گزارش، سازمان میراث فرهنگی با هدف ارائه تسهیلات گردشگری از اواخر تابستان، برای تعاونی ایرانگردان جوان عضو گیری می کند همچنین ، این سازمان همزمان با روز دولت و جوانان ، تورهای تفریحی ویژه جوانان سراسر کشور را نیز برگزار خواهد کرد.

در این گزارش آمده است ، تور قلعه الموت استان قزوین در تاریخ اول شهریور و تور نیاسر کاشان در تاریخ 15 شهریور از جمله تورهای تفریحی این سازمان برای جوانان هستند. همچنین بازدید از حوزه ها و اماکن فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگی به مناسبت روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر(ع) از اول تا سوم شهریور رایگان خواهد بود.