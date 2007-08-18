افتتاح 20 پروژه در حوزه جهاد کشاورزی بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصوری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: دهها پروژه متعدد در قالب انبار نهاده های کشاورزی، ایجاد مرغداری در روستاهای شهرستانهای بستک، بندرلنگه و جاسک، سالن پرورش بوقلمون دریکی از روستاهای میناب، ایجاد گاوداری در شهرستان رودان، توسعه زیرساخت های آبیاری قطره ای در رودان، تکمیل پروژه های آبرسانی کشاورزی، کانال کشی به برخی واحدهای فعال کشاورزی در روستاهای شهرستان میناب، حاجی آباد و بندرعباس را از مهمترین آنها برشمرد.

وی در خصوص میزان اختلاف قیمت موجود میان رقم توافقی خرید گوشت مرغ به صورت تضمینی و عرضه آن در بازار آزاد نیز عنوان کرد: در هرمزگان بیشترین میزان این اختلاف را شاهدیم که با تدبیر مناسب در برقراری ارتباط با تعاونی های مرغ و طیور و خرید به موقع نقدی از مرغداران و عرضه آن در شبکه گسترده توزیع می توان این مشکل را حل نمود.