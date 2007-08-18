  1. استانها
افتتاح 20 پروژه در حوزه جهاد کشاورزی بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: پروژه های متعدد خدمت رسانی دولت در بخش جهاد کشاورزی هرمزگان با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار این استان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصوری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: دهها پروژه متعدد در قالب انبار نهاده های کشاورزی، ایجاد مرغداری در روستاهای شهرستانهای بستک، بندرلنگه و جاسک، سالن پرورش بوقلمون دریکی از روستاهای میناب، ایجاد گاوداری در شهرستان رودان، توسعه زیرساخت های آبیاری قطره ای در رودان، تکمیل پروژه های آبرسانی کشاورزی، کانال کشی به برخی واحدهای فعال کشاورزی در روستاهای شهرستان میناب، حاجی آباد و بندرعباس را از مهمترین آنها برشمرد.

وی در خصوص میزان اختلاف قیمت موجود میان رقم توافقی خرید گوشت مرغ به صورت تضمینی و عرضه آن در بازار آزاد نیز عنوان کرد: در هرمزگان بیشترین میزان این اختلاف را شاهدیم که با تدبیر مناسب در برقراری ارتباط با تعاونی های مرغ و طیور و خرید به موقع نقدی از مرغداران و عرضه آن در شبکه گسترده توزیع می توان این مشکل را حل نمود.    

