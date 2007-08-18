به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به احتمال زیاد مانند تیرماه امسال که 40 اثر از این هنرمند در گالری الهه به نمایش گذاشته شد، برپا می شود. الخاص در حال خلق تابلوهایی برای موزه صلح ایران است که تاکنون دو تابلو به اتمام رسیده است. این موزه آثار بسیاری از هنرمندان را خریده و به نمایش می‌گذارد.

این هنرمند اواخر شهریور یا اوایل مهر به ایران می آید. الخاص که در نقاشی نو ایران تاثیرات بسزایی داشته، 35 سال به تدریس مشغول بوده و شاگردانی چون حسین خسروجردی، ناصر پلنگی، حبیب صادقی و بسیاری از هنرمندان معاصر ایران را تربیت کرده است. یکی از مهمترین آثار هانیبال تابلو 15 قطعه ای آفرینش است.