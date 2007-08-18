خدمات 3 پایانه مسافربری تهران شبانه روزی شد

مهندس امیرحسین صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون 3 پایانه مسافربری بین شهری به صورت شبانه روزی، فعال شده است که این مراکز شامل پایانه های شرق، بیهقی و غرب می شود .

وی اظهار داشت: اقدامات لازم برای شبانه روزی کردن پایانه جنوب تهران نیز در حال انجام است که امیدواریم تا قبل از پایان فصل تابستان این پایانه نیز بتواند به صورت شبانه روزی به شهروندان خدمات ارائه کند .

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با بیان اینکه تمامی این مراکز از سالها قبل، طی روز به شهروندان در خصوص نقل و انتقال از تهران به شهرهای دیگر خدمات ارائه می کردند، تصریح کرد: برای شبانه روزی شدن این پایانه ها، فقط باید 5 ساعت به مدت زمان کاری آنان افزوده شود به گونه ای که با شبانه روزی شدن، این مراکز طی ساعت 11 و 30 دقیقه تا 5 صبح نیز خدمات ارائه خواهند کرد .