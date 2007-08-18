نخستین مدال طلای اردبیل در وزنه برداری بدست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری دسته 69 کیلوگرم اولین المپیاد ورزشی ایرنیان شب گذشته درسالن برادران محبی شهر کرمانشاه پیگیری شد که طی آن علی پروانه از استان اردبیل به مقام اول این دوره از رقابتها دست یافت.

بنابراین گزارش، در این دسته 34 وزنه بردار در دو گروه a و b با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر این دسته به شرح زیر مشخص و معرفی شدند:

1- علی پروانه از استان اردبیل - یک ضرب 125کیلوگرم – دوضرب 157 کیلوگرم – مجموع 282کیلوگرم

2- کیانوش رستمی از استان کرمانشاه - یک ضرب 125 کیلوگرم – دوضرب 151 کیلوگرم – مجموع 276 کیلوگرم .

3- سید امین شاهرخ وندی از استان لرستان - یک ضرب 125 کیلوگرم – دوضرب 150 کیلوگرم – مجموع 275 کیلوگرم .

4- حمید ملکی از استان ایلام - یک ضرب 120 کیلوگرم – دوضرب 155 کیلوگرم – مجموع 275کیلوگرم

5- پوریا شهلائی از استان کردستان - یک ضرب 123 کیلوگرم – دوضرب 150 کیلوگرم – مجموع 273 کیلوگرم .

6- علیرضا سجادیان از استان فارس - یک ضرب 118 کیلوگرم – دوضرب 151 کیلوگرم – مجموع 6942 کیلوگرم .

7- حامد حبیب الهی از استان اصفهان - یک ضرب 118 کیلوگرم – دوضرب 140 کیلوگرم – مجموع 258 کیلوگرم.

8- سیاوش قربانی از استان مازندران - یک ضرب 112 کیلوگرم – دوضرب 145 کیلوگرم – مجموع 257 کیلوگرم.

9- امیر موسی زاده از استان تهران - یک ضرب 112 کیلوگرم – دوضرب 137 کیلوگرم – مجموع 249 کیلوگرم.

10- افشین فروزان از استان هرمزگان - یک ضرب 110 کیلوگرم – دوضرب 137 کیلوگرم – مجموع 247 کیلوگرم.

این رقابتها امشب در گروه b دسته 77 کیلوگرم آغاز شده است.