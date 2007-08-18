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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

بنیتز جنگ لفظی با مورینیو را آغاز کرد

بنیتز جنگ لفظی با مورینیو را آغاز کرد

سرمربی لیورپول در آستانه دیدار حساس فردای این تیم با چلسی، اصلی ترین عامل موفقیت آبی پوشان استمفوردبریج را به دارایی آبراموویچ نسبت داد نه توانایی خوزه مورینیو.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرر، رافائل بنیتز در پاسخ به اظهار نظر مورینیو مبنی بر اینکه لیورپول در فصل نقل و انتقالات تابستانی، هزینه بسیاری کرده گفت: مورینیو گفته بود در خصوص دیگر تیم ها حرف نخواهد زد اما گویا دچار فراموشی شده است. باید از او پرسید در 5 سال گذشته کدام تیم هزینه های هنگفتی را صرف به خدمت گرفتن بازیکنان فوتبال کرده است.

وی افزود: من همواره گفته ام بازیکن از مربی مهم تر است. چنانچه 5 سال گذشته را مرور کنید پی خواهید برد که آبراموویچ چه نقش پررنگی در خصوص یارگیری برای چلسی داشته است.

بنیتز در خصو دیدار فردای دو تیم درهفته سوم رقابت های لیگ برترهم گفت: فکر می کنم پیروزی در دیدار فردا برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر ما پیروز شویم نه تنها به آنها بلکه به منچستریونایتد هم ثابت می کنیم که یک مدعی جدی قهرمانی هستیم.

کد مطلب 536359

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