اولین جشنواره منطقه ای کاریکاتور در کرمانشاه برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و در شرایطی که نظام سلطه و قدرت های استکباری به سرکردگی آمریکا ولابی صهیونیست به بهانه های مختلف سعی در تحت فشار قرار دادن ایران برای عدم دستیابی به انرژی هسته ای به عنوان حق مسلم ایران دارند اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری انجمن کاریکاتوریست های استان کرمانشاه مبادرت به برگزاری اولین جشنواره منطقه ای کاریکاتور با موضوع "انرژی هسته ای نفی نظام سلطه استکبار" نموده است.

احمد رجبی افزود: یکی دیگر از اهداف برگزاری این جشنواره فراهم نمودن بستر لازم برای رشد و اعتلای هنر کاریکاتور به عنوان یک زبان قدرتمند وتاثیرگذار وشناسایی هنرمندان کاریکاتوریست در منطقه وجهت دادن به فکر واندیشه آنها و ایجاد حس تعهد، مسئولیت و خود آگاهی نسبت به جریانات روز ایران وجهان است.

وی تصریح کرد: این جشنواره برای اولین بار با حضور هنرمندان کاریکاتوریست استان های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان، لرستان، آذر بایجان غربی وشرقی به مدت یک هفته در تالار غدیر کرمانشاه برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه اضافه کرد:علاقه مندان شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 15 مهر ماه به آدرس کرمانشاه، میدان غدیر، مجتمع فرهنگی وهنری شهید آوینی، انجمن کاریکاتوریست های کرمانشاه ارسال نمایند.