اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران به زیان مذاکرات مربوط به عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر " تریتا پارسی" در مقاله ای که برای خبرگزاری مهر ارسال کرده، درباره تصمیم خصمانه آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد مردمی دفاعی در لیست گروه های تروریستی نوشت: این اقدام کاخ سفید می تواند تاثیر دوگانه ای بر تلاشها در استفاده از دیپلماسی با ایران در قراری ثبات در عراق داشته باشد.

وی افزود: در این اقدام نه تنها این خطر وجود دارد که مذاکرات مهم، اما محدود بین آمریکا و ایران در بغداد تضعیف شود، بلکه همچنین ممکن است از طریق وارد کردن هر چه بیشتر روابط ایران و آمریکا درالگوی خصوکت و دشمنی، تاثیر منفی بر توانایی رئیس جمهوری آینده آمریکا در پیگیری دیپلماسی با ایران داشته باشد.

در ادامه این مطلب آمده است: تصمیم دولت بوش در قرار دادن این ارگان در یک سازمان تروریستی نشان دهنده یک گام برای افزایش فشار بر ایران و افزایش تلاشها برای انزوای این کشور از طریق مالی است. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام برای هدف قرار دادن سپاه از نظر مالی لازم است یا نه.

پارسی می افزاید: ایران از اواسط دهه 1990 تحت تحریمهای سخت آمریکا بوده است. در حالی که این تحریمها در تحمیل کردن هزینه های سنگین بر اقتصاد ایران موثر بوده، اما در وادار کردن ایران در دست شستن از سیاست خارجی خود کاملا ناموفق بوده اند. احتمالا تحریمها و فشار بیشتر تنها برای رسیدن به همان نتیجه است: هزینه ها بر دولت ایران برای ادامه سیاستهای خود سنگین می شود در حالی که توقف و یا تغییر این سیاستها شکست می خورد.

نویسنده تصریح می کند: تاثیر واقعی این اقدام احتمالا سیاسی خواهد بود. از یک سو، در این اقدام خطر تضعیف گفتگوهای تازه آغاز شده در بغداد بین مقامهای آمریکایی و ایرانی وجود دارد. در حالی که این گفتگوها به عنوان یک اقدام بی سابقه مورد استقبال قرار گرفته، اما می تواند یک پیشرفت واقعی ایجاد کند والبته به جز آن هم این حقیقت وجود دارد که دو کشور واقعا برای اولین بار طی 28 سال به طور علنی با هم گفتگو کردند.

به عقیده پارسی، اگر واشنگتن این ارگان مردمی را در لیست تروریستهای جهانی قرار دهد، مشخص نیست که چطور می تواند انتظار موفقیت در این گفتگوها را همزمان با این اقدام خود داشته باشد. همچنین برخی از دیپلماتهای ایرانی که آمریکا سرگرم تعامل با آنها درمسئله عراق است، بخشی از سپاه پاسداران ایران" هستند، از جمله " محمد جعفری".

استاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا خاطر شان کرد: این اقدام، کانال بغداد را به خطرمی اندازد چرا که به طور بالقوه ای موجبات فروپاشی آن را ، در کمترین بها، فراهم می آورد و سیگنال خصومت را به ایران می فرستد و می تواند تهران را - چه درست و چهه غلط - متقاعد کند که آمریکا درباره دیپلماسی با آن جدی نیست.بسیاری از تحلیلگران در واشنگتن نیز نسبت به تمایلات دولت بوش در انجام این گفتگوها مردد هستند.

پارسی درادامه مقاله ارسالی خود برای مهر معتقد است: تاثیر دراز مدت این اقدام ممکن است خیلی بیشتر و مهمتر باشد. روسای جمهور آینده آمریکا نیز احتمالا تلاشها برای تغییر رفتار ایران و حل منازعات ایران و آمریکا را دشوارتر خواهند دید.