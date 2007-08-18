شهرک صنعتی سیمین دشت با وجود 170 واحد تولیدی هنوز مصوب نشده است

رئیس هئیت امنای شهرک صنعتی سیمین دشت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرک صنعتی سیمین دشت از سال 1360 با احداث چند کارخانه صنایع سبک و انبارداری کار خود را آغاز کرد و طی سال های اخیر با راه اندازی خط تولید 170 واحد تولیدی - صنعتی و فعالیت 15 هزار نیروی کار در این منطقه توانست به یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل شود.

علی فرهادی افزود: در حال حاضر نیز 20 قطعه نوساز و آماده بهره برداری در این شهرک صنعتی موجود است و ظرفیت راه اندازی 50 واحد تولیدی دیگر، توان اشتغال زایی برای دو هزار جوان جویای کار را دارد.

وی خاطرنشان کرد: قطعات خودرو، مواد غذایی، دارویی، تجهیزات برق و الکترونیک، نساجی، لوازم خانگی، رنگ سازی، پلاستیک و .... از جمله صنایعی است که در این شهرک استقرار دارند.

فرهادی با اشاره به سابقه 26 ساله این شهرک صنعتی و توانایی های بالقوه و بالفعل این شهرک یادآور شد: با توجه به تاثیرات مهم تولیدکنندگان این شهرک در توانمندی های کمی و کیفی این منطقه، شهرک صنعتی سیمین دشت هنوز مصوب نشده است و با مشکلاتی از جمله عدم آسفالت، فضای سبز، روشنایی معابر، وضعیت فرسودگی خطوط آب رسانی ، افت ولتاژ و ... مواجه است.