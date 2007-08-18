  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

قبادی برای داوری به سن سباستین می‌رود

بهمن قبادی که "نیوه مانگ" را بر پرده سینماهای اسپانیا دارد، برای داوری بخش مسابقه جشنواره فیلم سن سباستین به این کشور می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مژفیلم اعلام کرد قبادی که سال گذشته در جریان برگزاری پنجاه و چهارمین دوره جشنواره فیلم سن سباستین توانست جایزه بزرگ جشنواره را همراه با جوایز بهترین فیلمبرداری و فیپرشی برای "نیوه مانگ" دریافت کند، امسال خود برای داوری بخش مسابقه دوره جدید جشنواره دعوت شده است.

پنجاه و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستین با فیلم "قول های شرقی" به کارگردانی دیوید کراننبرگ افتتاح خواهد شد که این فیلم در بخش مسابقه حضور دارد. سن سباستین یکی از جشنواره مهم سینمایی در اروپا به شمار می‌رود.

