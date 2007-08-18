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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

واترپلو جوانان جهان - لانگ بیچ

تیم واترپلو جوانان امشب به مصاف صربستان می رود

تیم واترپلو جوانان امشب به مصاف صربستان می رود

تیم واترپلو جوانان کشورمان امشب در نخستین مسابقه خود از ساعت 9 صبح به وقت محلی ( 30/19 به وقت تهران) به مصاف تیم صربستان می رود .

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی واترپلو جوانان زیر 20 سال جهان از صبح امروز با شرکت 24 تیم در شهر لانگ بیچ آمریکا آغاز می شود و تیم ها رقابت خود را در 4 گروه مقدماتی 6 تیمی آغاز می کنند .

تیم کشورمان در گروه C مقدماتی با تیم های صربستان ، یونان ، استرالیا ، نیوزلند و ژاپن همگروه است و امشب در نخستین بازی به مصاف صربستان قهرمان دوره گذشته این رقابت ها می رود. لاوه بر ایران و ژاپن از قاره آسیا ، 2 تیم سنگاپور و کویت نیز در مسابقه های جوانان جهان حضور دارند .

امروز در مرحله مقدماتی 12 دیدار انجام می شود و در سایر رقابت ای گروه C مقدماتی تیم های نیوزلند - استرالیا و ژاپن – یونان به مصاف هم می روند .

در سیزدهمین دوره این رقابتها که در سال قبل در آرژانتین برگزار شد ، تیم های صربستان ، کرواسی و اسپانیا بر سکوی اول تا سوم جهان قرارگرفتند .

کد مطلب 536382

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