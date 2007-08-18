سنگین ترین بازی هفته اول را انجام دادیم

محسن بیاتی نیا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی ما مقابل استقلال اهواز سنگین ترین بازی هفته نخست لیگ برتر بود. اهمیت این بازی از آن جهت بود که دو تیم مدعی فصل گذشته که رقابتی نزدیک با هم داشتند به مصاف هم رفته بودند و با انگیزه بالا به کسب برتری در این بازی می اندیشیدند.

وی در خصوص عملکرد خود در این بازی گفت: فکر می کنم در این بازی عملکرد خوبی داشتم و توانستم برای استقلال مثمرثمر باشم. با اینکه اولین بازی رسمی ام برای استقلال بود و در شرایطی متفاوت از قبل بازی می کردم حداقل توانستم نظر مربیان را جلب کنم.

مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال خاطرنشان ساخت : من و برهانی سال ها در خط حمله پاس کنار هم بازی کرده ایم و شناختی کامل از هم داریم. دربازی مقابل استقلال اهوازنیز این شناخت خیلی به ما کمک کرد و توانستیم در پیروزی تیم نقش داشته باشیم.

وی نیزهمچون دیگر مهاجمان رسیدن به پیروزی تیمش را ارجح به گلزنی خود خواند و در خصوص بازی ضعیف استقلال در نیمه نخست دیدارمقابل استقلال اهواز گفت: تیم ما در 20 دقیقه ابتدایی خیلی خوب بازی کرد. در این مدت یک گل زدیم و چند شانس مسلم گلزنی را از دست دادیم. اما دریافت گل تساوی دو دقیقه پس از به ثمررسیدن گل اول باعث شد برنامه های ما به هم بریزد.

بیاتی نیا با اشاره به بازی تهاجمی تیمش در نیمه دوم دیدار برابر استقلال اهواز گفت: در نیمه دوم شرایط بازی تغییر کرد. تعویض ها و توصیه های مربیان روند بازی را تغییر داد و بهتر بازی کردیم. هرچه از زمان آغاز بازی می گذشت ما بهتر و هماهنگ تر عمل کردیم و در نهایت نتیجه را از آن خود کردیم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال خاطرنشان ساخت: تلاش می کنم تا مهره ای مثمرثمر برای استقلال باشم. به عنوان یک مهاجم به دنبال گلزنی هم خواهم بود ونهایت تلاش خود را به کار می گیرم تا در بازی مقابل ملوان گل بزنم.

وی تصریح کرد : من هفت سال سابقه بازی در لیگ برتر دارم. بارها مقابل استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی کرده بودم اما زمانی که برای اولین بار با پیراهن استقلال مقابل هوادارانش بازی کردم طبیعتا فشار روحی زیادی به من وارد آمد که با گذشت زمان بازی رفته رفته بر آن غلبه کردم.