غیاثی و جدیدی در صدر بهترین های دور مقدماتی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین روز این رقابت ها که در مکزیک جریان دارد مجتبی غیاثی با کسب 60 امتیاز برای تیم ایران در صدر امتیاز آورترین بازیکنان قرار گرفت. ضمن اینکه علیرضا جدیدی که در دفاع وسط انجام وظیفه می کند با بازی خوب خود توانست عنوان برترین والیبالیست در دفاع روی تور را به دست آورد.

همچنین عنوان اول بهترین اسپوکر این مسابقات به بازیکنی از هند اختصاص یافت.