مسابقات شنای بانوان المپیاد ایرانیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقه ها 300 شناگر از 25 استان کشور حضور دارند . اولین روز این رقابت ها با برگزاری مسابقات مقدماتی و فینال 5 رشته نخست همراه بود که طی آن دنیا حسین از اصفهان در 200 متر قوریاغه ، فرناز نیکوفرید از تهران در 50 متر کرال پشت ، نیکدخت قدملی از تهران در 100 متر پروانه ، سحر توسلی در 800 متر آزاد از تهران و پیمانه عمرو از اصفهان در 400 متر مختلط انفرادی به عنوان قهرمانی دست یافتند .



ثبت یک رکورد جدید ملی و 3 رکورد جدید رده های سنی

نخستین روز از مسابقات شنای بانوان المپیاد ایرانیان با ثبت یک رکورد جدید ملی و 3 رکورد جدید رده های سنی همراه بود .

روز گذشته در استخر بعثت تهران فرناز نیکو فرید از تهران با ثبت رکورد 90 /32 ثانیه موفق به ثبت رکوردهای جدید در ماده 50 متر کرال پشت شد . رکورد پیشین این ماده صبح دیروز توسط همین شناگر و با زمان 52/33 ثانیه ثبت شده بود . به این ترتیب رکورد این رشته 62 صدم ثانیه کاهش یافت .



روز اول رقابت های شنای بانوان با ثبت 3 رکورد جدید رده های سنی 14-13 به پایان رسید و فرانک بنی حسنی از خراسان رضوی در 50 متر کرال پشت (رکورد جدید74/35 ثانیه) ، شیما عبدشنطیانی از فارس در رشته های 100 متر پروانه (رکورد جدید 13/14/1 دقیقه) و 400 متر مختلط انفرادی (رکورد جدید 53/48/5 دقیقه) موفق به ثبت رکودهای جدید در رده سنی 13-14 سال شدند .



رقابت های شنای بانوان تا روز دوشنبه 30 مرداد ماه در استخر بعثت تهران ادامه خواهد داشت .

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