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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

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مسابقات شنای بانوان المپیاد ایرانیان آغاز شد

مسابقات شنای بانوان المپیاد ایرانیان آغاز شد

مسابقات شنای المپیاد ایرانیان از روز گذشته با رقابت های شنای بانوان در استخر بعثت تهران( مادران و کودکان) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقه ها 300 شناگر از 25 استان کشور حضور دارند . اولین روز این رقابت ها با برگزاری مسابقات مقدماتی و فینال 5 رشته نخست همراه بود که طی آن دنیا حسین از اصفهان در 200 متر قوریاغه ، فرناز نیکوفرید از تهران در 50 متر کرال پشت ، نیکدخت قدملی از تهران در 100 متر پروانه ، سحر توسلی در 800 متر آزاد از تهران و پیمانه عمرو از اصفهان در 400 متر مختلط انفرادی به عنوان قهرمانی دست یافتند .

ثبت یک رکورد جدید ملی و 3 رکورد جدید رده های سنی
نخستین روز از مسابقات شنای بانوان المپیاد ایرانیان با ثبت یک رکورد جدید ملی و 3 رکورد جدید رده های سنی همراه بود .
روز گذشته در استخر بعثت تهران فرناز نیکو فرید از تهران با ثبت رکورد 90 /32 ثانیه موفق به ثبت رکوردهای جدید در ماده 50 متر کرال پشت شد . رکورد پیشین این ماده صبح دیروز توسط همین شناگر و با زمان 52/33 ثانیه ثبت شده بود . به این ترتیب رکورد این رشته 62 صدم ثانیه کاهش یافت .

روز اول رقابت های شنای بانوان با ثبت 3 رکورد جدید رده های سنی 14-13 به پایان رسید و فرانک بنی حسنی از خراسان رضوی در 50 متر کرال پشت (رکورد جدید74/35 ثانیه) ، شیما عبدشنطیانی از فارس در رشته های 100 متر پروانه (رکورد جدید 13/14/1 دقیقه) و 400 متر مختلط انفرادی (رکورد جدید 53/48/5 دقیقه) موفق به ثبت رکودهای جدید در رده سنی 13-14 سال شدند .

رقابت های شنای بانوان تا روز دوشنبه 30 مرداد ماه در استخر بعثت تهران ادامه خواهد داشت .
کد مطلب 536392

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