توجه به نشاط دانش آموزان از محورهای مهم تحول آموزشی است

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد تحول درنظام آموزشی کشور ادامه داد : مساله محوری و پژوهش مداری ، رویکرد آموزش فرآیندی و اکتشافی ، یادگیری فعال و مشارکتی درمیان دانش آموزان از مهم ترین رئوس تحول در نظام آموزشی کشور به شمار می رود .

وی با تاکید بر توجه به مهارتهای زندگی در میان دانش آموزان اضافه کرد : ایجاد ذهن مولد و سازنده ، انعطاف پذیری و ایجاد تنوع در برنامه ها، تمرکز زدایی فرآیند محوری درنظام یاد دهی و یادگیری باید در این تغییرات لحاظ شود .

مدیرکل دفترراهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش با تاکید برگسترش صلاحیت های حرفه ای و نظام مدیریتی راهنما گفت : مدارس هسته اصلی تحول هستند .

فضلی خانی اظهارداشت : یادگیری زمانی می تواند بنیان‌های تحول را ایجاد کند که نگرش، دانش و مهارت افراد را افزایش دهد، در غیر این صورت پایدارنخواهد بود.