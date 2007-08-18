  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

توجه به نشاط دانش آموزان از محورهای مهم تحول آموزشی است

توجه به نشاط دانش آموزان از محورهای مهم تحول آموزشی است

مدیر کل آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : توجه به نشاط و شادابی دانش آموزان از محورهای مهم تحول در نظام آموزشی کشور خواهد بود .

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد تحول درنظام آموزشی کشور ادامه داد : مساله محوری و پژوهش مداری ، رویکرد آموزش فرآیندی و اکتشافی ، یادگیری فعال و مشارکتی درمیان دانش آموزان از مهم ترین رئوس تحول در نظام آموزشی کشور به شمار می رود .

وی با تاکید بر توجه به مهارتهای زندگی در میان دانش آموزان اضافه کرد : ایجاد ذهن مولد و سازنده ، انعطاف پذیری و ایجاد تنوع در برنامه ها، تمرکز زدایی فرآیند محوری درنظام یاد دهی و یادگیری باید در این تغییرات لحاظ شود .

مدیرکل دفترراهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش با تاکید برگسترش صلاحیت های حرفه ای و نظام مدیریتی راهنما گفت : مدارس هسته اصلی تحول هستند .

فضلی خانی اظهارداشت : یادگیری زمانی می تواند بنیان‌های تحول را ایجاد کند که نگرش، دانش و مهارت افراد را افزایش دهد، در غیر این صورت پایدارنخواهد بود.

کد خبر 536402

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها