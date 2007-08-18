  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

خطیبان جمعه عراق:

گروه های سیاسی عراق با یکدیگر متحد شوند

گروه های سیاسی عراق با یکدیگر متحد شوند

خطیبان نماز جمعه شهرهای مختلف عراق در خطبه های روز گذشته خود خواستار وحدت و یکپارچگی تمام گروه ها و جریان های سیاسی این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی صوت العراق، شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در خطبه های نمازجمعه کربلا اظهار داشت : تمام گروه های سیاسی عراق باید در چارچوب قانون اساسی این کشور با یکدیگر متحد شوند.

وی خاطرنشان کرد: نخستین اقدام برای غلبه بر مشکلات کنونی عراق، نادیده گرفتن منافع حزبی و شخصی و در نظر گرفتن منافع عالی ملت عراق است.

شیخ محمود الصمیدعی خطیب مسجد جامع ام القری در بغداد نیز ضمن اعلام اینکه سرویسها و نهادهای عراق مسئول وقوع جنایت اخیر تروریستهای تکفیری در غرب موصل هستند، خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی با حضور تمام گروه ها و جناح های سیاسی عراق شد.

گفتنی است جنایت تروریستهای تکفیری در غرب موصل که در ساعتهای پایانی سه شنبه 23 مرداد به وقوع پیوست بیش از 800 کشته، مجروح و مفقود الاثر بر جا گذاشت.    

کد خبر 536403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها