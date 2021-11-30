ضرورت حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق کالا در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت توجه به آثار مخرب قاچاق کالا و ارز در کشور، اظهار کرد: همکاری همه بخش‌ها در مسیر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبع آن حمایت از تولید داخل امری ضروری است.

استاندار قم با تاکید بر لزوم استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه کرد: کارگروه‌های ذیل این کمیسیون با جدیت پیگیری شود تا نتایج لازم در امر مبارزه با قاچاق بخوبی تعیین شده و در اسرع وقت، عملیاتی شود.

وی همچنین آگاه سازی اقشار مختلف جامعه در موضوع موارد مختلف مشمول در قانون قاچاق کالا و ارز را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: در این راستا استفاده از ظرفیت‌های رسانه استانی سیمای نور و سایر بسترهای اطلاع رسانی الزامی است.

گفتنی است در این جلسه، گزارش‌های تحلیلی و آماری از کشفیات کالاهای قاچاق از سوی اداره کل گمرک، فرماندهی ناجا و اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارائه شد.