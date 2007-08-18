به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس دستور کار کمیسیون های تخصصی اعلام شده ازسوی اداره کل قوانین مجلس، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش فردا برای پاسخ به سئوال ثروتی نماینده بجنورد، محمد علیخانی نماینده قزوین و محمدعباسپور نماینده ارومیه، به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می آید.

زاهدی وزیر علوم نیز با حضور در جلسه سه شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات به سئوال فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و سئوال رشید جلالی نماینده کرج پاسخ می دهد.

قرار است، مشکلات و مسائل مرغداران با حضور اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود. وی همان روز در کمیسیون کشاورزی پاسخگوی سئوال ثروتی نماینده بجنورد، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و معلمی پور نماینده میناب خواهد بود.

فتاح وزیر نیرو هم سه شنبه این هفته با حضور در کمیسیون انرژی به سئوال حیاتی نماینده لامرد پاسخ می دهد و سپس از آخرین وضعیت صنعت برق کشور به اعضای کمیسیون گزارش می دهد. وی همان روز با حضور در کمیسیون عمران به سئوال رشید جلالی نماینده کرج و کیانوش صادق دقیقی نماینده آستانه اشرفیه پاسخ می دهد.

سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی نیز در کمیسیون عمران گزارشی از عملکرد تبصره 6 قانون بودجه سال 86 را ارائه خواهد کرد.

سردار نجار وزیر دفاع و سلیمانی وزیر ارتباطات سه شنبه با حضور در کمیسیون صنایع و معادن عملکرد سازمان فضایی را تشریح می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز فردا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد این سازمان را ارائه خواهد کرد.